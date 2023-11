Mint azt részletezték, a munkakörülmények javításán túl elsődleges szempont volt a szervezeti átalakulás lekövetése, az egy szakterületen dolgozó kollégák ésszerű és ideális elhelyezése is, akik mindezek eredményeképpen egy csapatként, egymást segítve, a hatékonyságot és szakszerűséget szem előtt tartva végezhetik feladataikat a jövőben.

Természetesen nem feledkeztek meg az intézetben dolgozó GEI-s és a társszervek állományáról sem. Részükre is ugyanazon feltételek biztosítottak, mint amit az intézeti állomány részére is biztosítottak. A javítási és festési, valamint padlóburkolási munkálatokon túl az elkészült irodák korszerű bútorzattal is kiegészültek, amit munkatársaik nagy örömmel és lelkesedéssel vettek birtokba. A korszerűsítés fogvatartotti munkaerő bevonásával, szakmai irányítás és kontroll mellett, ütemezés szerint folyt.