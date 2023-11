Úgy tűnik, vármegyeközpontunk autóbusz-pályaudvar környéki parkolójegy-automatái még múlt századiak. A minap arrafelé volt dolgom, és mint jogkövető állampolgár, a jegyautomata elé járultam. Nézem (és látom is!) a kezelőpanel instrukcióit, rajtuk azt is, hogy csak érmével és „bedughatós” bankkártyával működik. A bankkártyaelnyelő verziót előre kihagytam, ezért az érmékkel próbálkoztam, ez esetben sikerrel. Még egy-két gomb, és megvolt a parkolójegy is. Ahogy kell, a nyugtát jól látható módon elhelyeztem a műszerfal tetején. A sok rendezgetés miatt azonban a jegy becsúszott egy olyan résbe, ahonnan a számára nem volt kiút. Most várom, lesz-e büntetés vagy sem, hiszen több apróm nem volt.