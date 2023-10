Az emberek nagy része fél az ismeretlentől. A legjobb ellenszer a megismerés. Így van ez az adóval is. Sokan tartanak tőle, sőt, vannak, akik még kerülik is. Pedig az adó nem félelmetes, csak komolyan kell venni! Tény, hogy mindenkinek kötelező – írja közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Ezért pályázatukban arra kérték a 10 és 23 életév közötti diákokat, segítsenek másoknak is megismerni, mi a haszna, értelme, lényege az adófizetésnek.

2023. november 30-ig több műfajban is lehet pályázni: a fiatalok küldhetnek rajzot, festményt, kollázst, képregényt. Aki magabiztosan mozog a virtuális és digitális világban, készíthet akár videót, rajzfilmet, de TikTokon vagy Instagramon, YouTube-on megjeleníthető műveket, sőt, még appot, online játékot is. Meghívtunk a zsűribe egy közkedvelt youtubert, Szecsót is, hogy értő szemmel segítsen kiválasztani a nyerteseket. Eredményt december 14-én hirdetünk.

Mindhárom kategóriában az első három helyezettet díjazzuk, műszaki és médiaeszközökre váltható vásárlási utalványokkal, összesen mintegy kétmillió forint összegben, de az a tanintézmény is nyerhet félmillió forintot, amelynek legtöbb tanulója pályázik. Ezért arra buzdítjuk az iskolákat is, népszerűsítsék kezdeményezésünket, hiszen ők is jól járhatnak vele. Nagy örömünkre erre vannak már konkrét példáink is, eddig két tanintézményből, egy általános és egy szakközépiskolából bombáztak meg minket tömegesen a gyerekek alkotásaikkal.

A pályázat részleteiről a www.adotudatossagipalyazat.hu oldalon lehet tájékozódni, amelyet egyébként már csaknem 10 ezren látogattak meg több kontinensről, közeli és távoli országokból is. Helyekről, ahová nem is gondoltuk, hogy elér a híre: Indonéziából, az Egyesült Államokból, Németországból, Ausztriából, de Olaszországból és Hollandiából is.

Oldalunkon kívül érdemes még a NAV Facebook-, Instagram- és TikTok-oldalát is követni, ahol rendszeres posztjainkkal igyekszünk új beszállóknak is kedvet csinálni az alkotáshoz.