A Semmelweis Egyetem immáron negyedik alkalommal szervezte meg az Országos Egészségügyi Karriernap és Állásbörze rendezvényét az egészségügyi szakterületen tanuló, végzéshez közeli hallgatók, valamint rezidensek, illetve más érdeklődő álláskeresők számára- erről számolt be a Szent Pantaleon Kórház annak apropóján, hogy a dunaújvárosi intézmény is kiállítóként szerepelt az október 20-i eseményen. A kórház részletezte, hogy ez az állásbörze eleinte egyetemi kezdeményezés volt, ám a nagy érdeklődésnek köszönhetően országossá vált. A minden egészségügyi szakmát megszólító rendezvényen a szakmai előadások mellett az egyetem kiemelt hangsúlyt fektetett a leendő állásadók, munkáltatók személyes megjelenésére, így az ország teljes területéről lehetőséget adtak a bemutatkozásra. Az ingyenesen látogatható rendezvényen, az érdeklődők regisztrációt követően közel negyven munkáltató standjánál kaphattak válaszokat kérdéseikre, első kézből értesülhessetek a munkalehetőségekről. Kórházunk a Semmelweis Egyetem Gyakorló Kórházaként jelent meg a rendezvényen, ahol dr. Szilágyi Örs stratégiai igazgató, Stipkovits Gabriella humánerőforrás gazdálkodási osztályvezető, Fehér Magdolna oktatásvezető és helyettese Oroszi Csilla, valamint Nagy-Pintér Liza egészségügyi tervező mutatta be kórházunkat a végzős fiataloknak prezentációval, ismertető kiadvánnyal, illetve személyes konzultáció során.