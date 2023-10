Az ősz beköszöntével jelentősen romlanak a látási viszonyok a közlekedésben, hiszen hamarabb sötétedik és az időjárási körülmények (például az eső, a havazás, a gyakoribb köd) is tovább nehezítik a láthatóságot. Ilyenkor pedig különösen nagy jelentősége van annak, hogy jól lássunk az utakon, és hogy mi is kellőképpen láthatóak legyünk mások számára is, amellyel elkerülhetjük az esetleges baleseteket. Mint azt a rendőrség honlapján jegyzik, a december 3-ig tartó akció célja, hogy világossá váljon a baleset-megelőzés területén a szereplőkre háruló felelősség: a vezető fizikai állapota (látása) és gépjárműve műszaki kondíciója fontos alapja a biztonságos közlekedésnek.

Országosan csatlakoztak szervizek és optikák a kezdeményezéshez, a Látni és látszani akció hivatalos weboldalán részletesen is megkereshetjük, hogy hozzánk melyek vannak a legközelebb. Dunaújvárosban a Magyar Autóklub (Kenyérgyári út) és a Budai Autóüveg (Budai Nagy Antal út) telephelyén van lehetőség a járművek ingyenes átvizsgálására a kampány keretében. A szemünk kivizsgálásra szintén két üzletet jelöltek meg a honlapon, az egyik a Best Optika, a másik az Optic World Exclusive (mindegyik a Dózsa György úton található).

A baleset-megelőzés érdekében természetesen készítsük fel járművünket a megváltozott időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően, tehát ellenőrizzük a futóművet, az akkumulátort, a gumiabroncsokat, a fékrendszert és az ablaktörlő állapotát is. A rendőrség prevenciós tanácsai közt szerepel még, hogy érdemes bekészíteni a kocsiba a hideg évszak kívánta kellékeket, úgy mint a jégkaparó, a jégoldó spray. A napi vezetési rutinban javasolt a nagyobb követési távolság, rossz időben a lassabb haladás, különösen a kezdő (vagy újrakezdő) sofőröknek.

A láthatóságra az autósok mellett a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak is érdemes figyelniük, mert a biztonságuk alapja az is, hogy a forgalom többi résztvevője időben észrevegye őket. Ebben segíti őket az ORFK-OBB már hagyományossá váló őszi akciója, a Light Friday. Ennek során idén november 3-án reggel 8 és délután 2 óra között láthatósági eszközöket kínálnak a bicikliseknek és a gyalogosoknak ingyen, hogy biztonságosabban közlekedhessenek. Ilyen demonstratív ellenőrzési akcióra számíthatnak városunkban is a közlekedők.