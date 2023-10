A rókával kapcsolatban különböző hitek, tévhitek gyökeresedtek meg a közvélekedésben. Ezért néhány fontos dolgot érdemes tisztázni róka-ügyben.

A legfontosabb, nincs miért tartani az állattól, persze azért az óvatosság sohasem árt. A vörös rókáról tudni lehet, hogy a föld egyik legjobban alkalmazkodó ragadozója, így nem meglepő, hogy szinte egész Európában, Ázsia jelentős részén, Észak-Amerikában és Észak-Afrikában is elterjedt. Magyarországon is egyre nagyobb a létszámban jelenik meg, ennek oka, hogy 1988 és 2003 között hazánk rókaállománya mintegy kétszeresére nőtt. Hogy a városokban egyre gyakrabban láthatunk rókát, annak több oka van. Először is csökken az életterük, a lakott településekre élelemért látogatnak.

A városi rókák számának növekedése komoly közegészségügyi kockázatot rejt, hiszen a ravaszdik – bár a veszettségre viszonylag ritkán van példa –, több igen veszélyes parazitás megbetegedést terjeszthetnek. A különféle rágcsálók, így a mindinkább szaporodó patkányok irtásában viszont hasznosak. Szóval a rókától nem kell tartani, nem kell félni. Az emberekben ugyan az alakult ki róluk, hogy a veszettség hordozói lehetnek. Szerencsére Magyarországon a folyamatos vakcinázásnak köszönhetően a vadon élő rókaállományból szinte eltűnt ez a betegség.

Mikor gyanakodjunk mégis veszettségre? Ha az állat nappal is az ember közelébe megy, sőt, a félelem jelei nélkül hagyja magát néhány lépésre megközelíteni, vagy akár megfogni. Ha embert vagy háziállatot (nem az örökös prédáját, a baromfit, hanem házőrző kutyát) támad meg. Ha görcsrohamokat vagy bénulást (pl. állkapocs lógása) látunk rajta, vagy a fenti tüneteket követően elpusztul. Összességében: ha rókát látunk a városban, alapvetően nincs mitől tartanunk.

A rókák elterjedésével kapcsolatban megkerestük dr. Győri Gyula állatorvost, aki elsősorban Dunaújváros és környékén praktizál.

A róka alapvetően ragadozó állat. Fő tápláléka a pocok, ezért búzaéréskor nagyon hasznos lehet. De dúvad is, mivel az apróvadakra is vadászik. A rókának egyre kisebb a természetes élettere, és szép lassan domesztikálódik, vagyis háziasodik. Nem fél az ember közelségétől, pedig az ember a legnagyobb ellensége, hiszen vadásszuk, gyérítjük – tudtuk meg Győri Gyulától.

A szakember úgy látja, az emberek pazarló életmódja is közrejátszik abban, hogy a rókák lassan házi-, városi állatokká váljanak.

Rengeteg élelmiszert dobunk ki fölöslegesen, a kukákban rengeteg táplálékot találnak a rókák.

Dunaújvárosban a vasműben nagyon gyakoriak, mivel a vasmű üzemi terület, ott gyéríteni, vadászni nem lehet. A környező településeken, Kulcson és Rácalmáson szaporodtak el a legjobban a rókák. Ezeken a területeken háborítatlanul él, rengeteg táplálékhoz jut, ezért jól szaporodik. Ilyen körülmények között akár hat kölyök is lehet egy alomban. Háziállat szerintem sohasem lesz, de nagyon otthonosan közlekedik lakott területeken. Remekül alkalmazkodik. Például egyből feltűnik neki, ha egy udvarban a kutyát megkötötték, akkor békésen sétálgat, a szabadon lévő kutyáktól azonban távol tartja magát. A legnagyobb gondnak azt tartom, hogy a mezőgazdaság vegyszerezése miatt alig van apróvad és a főtáplálékai, a rágcsálók is egyre ritkábbak. A rókák hozzászoktak az ember jelenlétéhez, nekünk pedig hozzá kell szoknunk a rókák jelenlétéhez.