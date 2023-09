A példamutató hagyomány folytatódott

A Corner Hotel & Kávéház vezetése tartva magát a már hagyományosnak tekinthető együttműködéshez, ismét szó szerint, teret adott a művészpalánták ragyogó bemutatkozásához. Ezzel az iskola egy óriási lehetőséghez, vele életre szóló élményhez juttathatta a növendékeit, akik már kiskorukban megtapasztalhatják, hogy mekkora izgalmakkal és milyen nagyszerű sikerélménnyel járhat a számukra ismeretlen felnőttek előtti bemutatkozás.

Kurina Laura ezúttal mint házigazda tette a dolgát. Szívből jövő konferanszaival mindenki előtt világossá vált, hogy a választott művészeti ágtól függetlenül szentül hisz a kollégáiban, ahogy a növendékeiben is.

A fellépők: Davlyatov Szafar és Bodnár Bence tehetséges zongorista, és a negyedikes létére is már karakteres Kapusi Adél csellista növendékek. Mellettük Beke Beáta mester gitártanár és Kolesznyicsenko Inna zongoraművész tanár varázsolta el a közönséget.

Kapusi Adél, csellista növendéket egy rock koncerten is föl merném léptetni!

- Én már negyedikes, és szerintem jó kislány vagyok. Talán egy kicsit vad, azért láttad, hogy milyen erősen mozogtam a kezdés előtt. Általában nem félek a közönségtől, de most a mikrofon is furcsa volt, és ők is nagyon közel ültek hozzám. Mindenki mosolygott, de azért egy kicsit elbizonytalanodtam. És a szünet után hamar jött a fellépés, így stresszesen játszottam, bocsánat, de nem volt az igazi. A taps nagyon jó volt, de szerettem volna kijavítani a hibáimat! Majd megint belejövök és legközelebb minden jó lesz. Szerintem szorgalmas is vagyok, hetente kétszer is akarok majd gyakorolni, de szerdán tuti biztos… És bocsánat! ("Naponta fog!" - súgta nekem mosolyogva az anyukája!)