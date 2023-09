Az évnyitón megjelenteket először Kovács István görögkatolikus parókus köszöntötte. Kiemelte, a remény központi szerepet kap az idei tanévben. Fontos ugyanis, hogy mind a szülőkben, mind pedig a diákokban és pedagógusokban is meglegyen a remény a jó, sikeres tanév iránt.

A parókus rövid imádságát követően Szóládi Zoltán, az intézmény igazgatója is üdvözölte az egybegyűlteket. Elmondta, az évnyitó alkalmával az iskola új névtáblájáról is jelképesen leránthatják a leplet, így az első tanítási napon az óvodások és a diákok hivatalosan is a Szent Pantaleimon Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményének tagjaivá válnak. Az évnyitón ugyanis még a Gárdonyi iskola aulájában álltak a gyermekek, az első tanítási napon, azaz szeptember 1-jén viszont új fejezet nyílt, de a múltat semmiképp sem törlik el – jegyezte meg az igazgató.