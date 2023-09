Csütörtök délután a Baracs Duna-part részen találkoztunk Várai Róbert polgármesterrel, Fehérvári József alpolgármesterrel, valamint az önkormányzat alkalmazottjaival, Pasker Istvánnéval és Simon Angélával. Ők osztották ki a területen lakóknak a zöldhulladék-gyűjtő zsákokat. A polgármestert kérdeztük az akcióról, aki elmondta:

– A területen élők mindig panasszal éltek, hogy Baracs központja nekik messze van, ha valamit intézniük kell. Ezért jöttünk mi el hozzájuk most, amikor jó az idő, hogy átadhassuk ezeket a zsákokat. Nagyon sok idős ember lakik ezen a településrészen, akik már nem úgy közlekednek, mozognak, mint a fiatalok. Bízom benne, hogy nekik is segítségükre voltunk ezzel.

Fotó: Horváth László

A tüzelési tilalmat szeptember elsejétől vezettük be. Most átmenetileg nagy felháborodást tapasztaltunk miatta. Ám örülök annak, hogy nagyon sokan egyetértenek velünk. Ők a csendes többség. A kisebbség szerint ez egy drasztikus intézkedés volt, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy enyhíteni tudjuk az ő fájdalmukat. Ezért is vagyunk itt. Igazából a hulladékszolgáltató cég feladata lenne a zsákok eljuttatása a lakókhoz, de az önkormányzatunk ezt most átvállalta és idehozzuk személyesen a zsákokat. Kimondottan azért, mert a levegő minőségére vigyázzunk. Ezentúl az önkormányzatunk nem csak ebben segít, hanem van egy bérelhető aprító gépünk, ami traktor után is köthető. Ezzel is segítjük a tüzelésre szánt ágak felaprítását. Sőt még el is hozzuk az aprított zöldhulladékot, ha nem tart igényt rá a lakó – hallottuk Baracs polgármesterétől.

Hogy jó úton jár a baracsi önkormányzat, azt a zsákok átvételénél ketten is megerősítették.

Fotó: Horváth László

Bückert Rolandné hétvégi háztulajdonos egyetért az intézkedéssel, hiszen nagyon sokat szenvednek a füstölés okozta levegőszennyezés miatt. Csak a beteg faágakkal és egyéb kerti hulladékkal nem tudja még, mit kezdjen. Természetesen régóta komposztálnak és még a városból is kihozzák a lebomló anyagokat. A faágakat összekötözve mindig kirakják, valamint a szelektív hulladékot is külön gyűjtik.

Feltóti Sándor, aki maga is aktív környezetvédő elmondta, hogy nagyon fontos lenne a környezettudatos gondolkodásra átállítani a társadalmat. Ebben nagy szerepe lenne az aktivistáknak. Ellenkező esetben folytatódik a természet szennyezése. Nemrég vonattal utazott a fővárosba, és szégyenletes volt, mennyi szemét látszott a zöld természeti környezeteben, az utak mentén. Ha tudatosak lennénk, ezt megelőzhetnénk. Érdemes ezen elgondolkodni – javasolta a 2018 óta ide költözött, a Duna mentén élő ember.

A riportunkhoz várai Róbert még annyit megjegyzett, fontos, hogy csak az elszállítás előtti napon tegyék a zsákba a lebomló hulladékot, mert az a nedvesség hatására tényleg hamar bomlásnak indulnak. Baracs önkormányzata egyébként folytatni fogja az akciót, sőt, kedvező pénzügyi helyzetben még ki is bővítenék a zsákok számát, néggyel megfejelve a mostani nyolcat, hogy egész évre meglegyen a tizenkettő.