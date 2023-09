Hazánkban évente több, mint 10 ezer kerékpár tűnik el – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy friss bejegyzésében. Ám hozzátették azt is, hogy a meglovasított drótszamarakat sokkal egyszerűbb megtalálni, ha a tulajdonosok élnek a BikeSafe nevű program ingyenes regisztrációjával. Ez a rendőrségi adatbázis azt a célt szolgálj, hogy lopás esetén hatékonyabb lehet a felderítés, illetve a megtalált kétkerekű járgányok tulajdonosait is hamar azonosítani lehet.

A program hasznossága mellett szóló érvek közt a rendőrség kiemelte, hogy egyszerű a regisztráció menete. Amennyiben ellopják az előzetesen regisztrált kerékpárt, minden szükséges adat egy adatbázison belül elérhető a sikeres felderítéshez. A nyomozást segítő fényképek és a bringa adatai is rendelkezésre állnak már a rendszerben, így ha a kerékpár megkerül, a regisztrált adatok alapján könnyen azonosítható.

A programban regisztrált biciklik eltűnése esetén a feljelentést akár online is megtehetik a sértettek. Mivel az ellopott kerékpárokon gyakran az interneten próbálnak túladni a tolvajok, az adatbázist működtető alapítvány folyamatos internetes figyelőszolgálata révén, a rendőrség értesül róla, ha a bicikli felbukkan egy hirdetésben. Törzskönyvvel igazolhatják a tulajdonosok, hogy övék a kerékpár. Ha időközben eladják a bringát, akkor a regisztrációt online is átruházhatják a vevőnek.

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai már számos alkalommal települtek ki rendezvényeken, ahol biztosították ezt a kerékpáros regisztrációt. Most is lesz ilyen alkalom, mégpedig szeptember 23-án 10-14 óra között a Városvédők Újtelepért Egyesület által szervezett programon szolgálnak a rendőrök a BikeSafe regisztrációval (a helyszín a volt újtelepi iskola udvara). Az egyesület azt is írta felhívásában, hogy a biciklik mellett elektromos kerékpárokat és rollereket is lehet az adatbázisba regisztrálni, ezeket is lehet hozni. Ezen a rendezvényen véradásra is várják az önkénteseket a Vöröskereszt munkatársai.