Régi osztálytársakkal találkozni mindig nagy öröm. Különösen, ha több évtized távlatából kell előkeresni az azóta egészen biztosan megkopott, de egyben meg is szépült emlékeket.

Fotó: Horváth László

Szeptember 23-án, szombaton ismét becsengettek azoknak a volt diákoknak, akik1973-ban végeztek az Adonyi Általános Iskolában. Bár sokan közülük azóta is tartották a kapcsolatot, azért akadt olyan osztálytárs, akivel ezen alkalommal látták újra egymást. Szerencsére nem csak a diákok nyitottak be ismét a tanterem ajtaján, de két egykori tanárukat Dudás Évát és Gáborfi Lajos tanár urat is meghívhatták. A találkozó egyébként két fő szervezőnek Auer Lászlónak és Trautman Imrének köszönhető, melynek során rendhagyó osztályfőnöki óra, naplóolvasás és számtalan emlék felidézése szerepelt az újra együtt töltött időben. A jó hangulatú találkozó után valószínűleg ez a rendezvény is megerősíti majd az évek során egyre távolodó szép emlékeket.