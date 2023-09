Az egyenruhások a rendezvényre kilátogatók részére tájékoztatást adtak a rendőri hivatásról, a szerződéses határvadász és iskolaőri szolgálatról is. Az érdeklődők olyan szórólapokat is hazavihettek, amelyek további információkat nyújtanak az egyes szakterületeket érintő jogviszonyról – számoltak be közösségi oldalukon az eseményről.