Az európai extrém időjárás után a napokban hazánkban is súlyos viharkárokat jeleztek, és egyes településeken villámárvíz is tombolt. Ugyanakkor az elmúlt napok súlyos esőzései miatt jelentős mennyiségű csapadék esett a Duna vízgyűjtő területein is. Ennek hatására a napokban árhullám vonul át a Dunán.

Hétfőn még ugyanaz a síremlék megközelíthető volt a parton

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az Országos Vízjelző Szolgálat jelentése szerint hétfőn reggel Dunaújvárosnál a mérce 150 centimétert mutatott. A következő napokban folyamatosan emelkedett a folyam vízszintje. A vízügyi szakemberek a tetőzést térségünkbe szerdára prognosztizálták. Az előrejelzések augusztus 9-én Adonynál 320, Dunaújvárosnál 300, Dunaföldvárnál 210 centiméter körüli vízállást jeleztek. Mindenesetre az alsóbb, a vízhez közeli síremlékeket szerdán bizony elérte a víz.

Szerdán, a tetőzés napján ismét elérte az árhullám a folyóhoz közeli, alsóbb síremlékeket

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A témával kapcsolatban többször megkerestük a terület fenntartóját, kezelőjét a Közép-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóságot. Közleményükben kifejtették, hogy a dunaújvárosi Duna-parton kialakult helyzetet a temetést végző szervezetek és a hozzátartozók okozták: a temetés során nem tartották be azokat az előírásokat, amelyek a temetkezési kellékek kint hagyásának tilalmát rögzítik. Mint írják: „Igazgatóságunk, mint a nagyvízi meder vagyonkezelője szerint a kihelyezett emlékhelyek lefolyást gátló akadályt nem képeznek, így emiatt, továbbá anyagi és kegyeleti okokból a kialakult állapotokon nem tud és nem kíván érdemi beavatkozást végezni.” Arról is tájékoztatást kaptunk, hogy az emlékhely kialakítására nincs bérleti szerződés kötve az igazgatósággal, és nem végeznek az emlékhelyek vonatkozásában fenntartási tevékenységet sem.