A telepítés egybeesett az I. Kulcsi Halas Vigadalommal, amelyhez a festői szépségű hajóállomás biztosította a méltó helyszínt. Az egyesület munkatársai nemcsak a Duna halállományát, hanem a közösséget is gyarapították. A vigadalom kísérő rendezvényén a helyi horgászegyesület szervezésében a 24 órás horgászverseny kiemelkedő résztvevőinek jutalmazásához is hozzájárultak, ugyanakkor a gasztronómiai megmérettetésen is megmutatták tudásukat kiváló halászlé és sült hal készítésével.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A HOFESZ társadalmi elnöke, Nagy Attila is jelen volt a kulcsi halas rendezvényen. A megnyitó során üdvözölte a kezdeményezést. Kiemelte a halas gasztronómiai rendezvények jelentőségét, hiszen ezek mind hozzájárulnak a halfogyasztási szokásaink népszerűsítéséhez, és ebben az egyesületnek a fehérvári halünnep kapcsán már jelentős tapasztalata van. Említést tett arról is, hogy úgy tapasztalja, a horgászat jó irányt vett az elmúlt időszakban. Köszönhető ez annak, hogy jobb a halállomány, valamint a semmivel nem pótolható rejtélyes és csodálatos folyónak, a Dunának is. Hangsúlyozta, hogy a kulcsi önkormányzattal kifejezetten jó az egyesület kapcsolata, amelynek köszönhetően pozitív hozadéka is van az együtt gondolkodásnak. Ugyanis a rendezvény helyszínének közelében épül a HOFESZ halőri és horgászturisztikai központja.