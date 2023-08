A dunaújvárosi BMW Partyzans csapatának ez immáron a második nagy bulija idén: tavasszal az alsó Duna-parti Kockán láthatott a közönség driftelős és szlalomozós bemutatókat, most viszont a közösségépítés játssza a főszerepet. Nem véletlen, hogy többnapos összetartásról van szó, ahová jellemzően a családdal, barátokkal együtt érkeznek a vendégek. Kulcsár Milán főszervező elmondta, csütörtöktől vették át a kempinget, és már ekkor (úgymond a nulladik napon) huszonkét jármű parkolt le a területen. Vannak vendégek, akik faházat béreltek, de többen sátrakat állítottak.

Kulcsár Milán Fotók: Laczkó Izabella

Mi szombaton látogattuk ki a rendezvényre. Ekkor körülbelül nyolcvan csodajárgányt szemlézhettünk, és mintegy kétszáznyolcvan vendéget számláltak már. Éppen a felnitartó-verseny vette kezdetét (ki bírja a legtovább maga előtt, vállmagasságban tartani a felnit). Nemcsak az urak vállalkoztak a megmérettetésre, hanem hölgyek is bizonyítottak. Itt futottunk össze Vincze Tamással, aki lapunknak elmondta, ő már tizenegy éve lett eme német autómárka szerelmese. Gyakran járnak autós találkozókra, mert szeretik ezt a közeget, a társaságot. Két évvel ezelőtt egy ilyen bulin ismerte meg Milánt, és most először vesznek részt ezen a dunaújvárosi rendezvényen. Tatabányáról érkezett ide családjával, feleségével és gyermekeikkel.

Vincze Tamás

Mivel sokan családostul jönnek az ilyen többnapos találkozókra, ezért idén sem maradhatott ki a Bimmer Parádé tervezésnél a gyermeksarok, ahol ugrálóvárral, játékokkal, hajfonással várták az ifjakat.

Voltak igazán mutatós BMW-k, köztük a személyes kedvencem, az X6-os is, de közben a fejünk folyton az oldalsó betonos placcra irányult, ahol a tuning gépeikkel csapatták a vállalkozó szellemű sofőrök. Egy hátsókerekes márkára épülő rendezvényen egyszerűen elmaradhatatlan az autósport technikai része: ehhez itt a kempingben kiváló teret biztosított a körbekerített pálya, ahol egyesével gurulhattak be a pilóták, s kedvükre driftelhettek vagy éppen az abroncs pörgetésével füstbe borították a ringet. Fábián József Újfehértóról (Nyíregyháza mellől) érkezett egy társasággal: tréleren hozták ide a különleges monstrumot, amellyel meg is nyerte a kipufogó terheléses versenyszámot.

Fábián József

Kara Szabolcs egynapos látogatásra jött ide párjával Kecskemétről. Mint azt lapunknak elmondta, a BMW-t a hátsókerék-hajtás miatt szerette meg. Hat éve foglalkozik a drifteléssel, és bár nem versenyzik, de a Mocskos Huligános fantázianevű csapatuk tagjaival gyakran járnak ilyen találkozókra, ahol eme szenvedélyüknek élhetnek.

Kara Szabolcs

Itt aztán igazán nagy rajongók gyűltek ám össze! Megismerhettük például Csonka Lászlót is: annak ellenére, hogy komoly egészségügyi probléma van a fiatalember szívével és hamarosan kórházba is megy emiatt, kihagyhatatlan volt számára ez a rendezvény nemcsak az autók, hanem a közösség miatt. Volt nálunk tavaly is, akkor elnyerte a legaktívabb fesztiváli személynek járó díjat és második lett a kerékcsere versenyen. Most is barátokkal érkezett Gombáról (Monor mellől).

Csonka László

A határon túlról is érkeztek vendégek, nevezetesen Szerbiából. Mint azt Milán elmondta, nem titkolt szándékuk, hogy nemzetközi szintre emeljék ezt a rendezvényt, illetve a BMW-s közösséget. Ehhez pedig egy ilyen programokkal teli ottalvós buli remek alkalmat biztosít.