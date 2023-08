Az Ercsi Római Katolikus Plébánia a Kegytemplom búcsújára várta a híveket, a zarándokokat augusztus 13-án 10 órakor a település Nagyboldogasszony kegytemplomába. A különleges eseményre megtelt a 18. századi barokk stílusú építmény belső tere, jelen volt többek között dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője, Szabó Tamás, a település polgármestere és Gólics Ildikó, Ercsi alpolgármestere is. A szentmisét a főtisztelendő Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök tartotta. Az atya emlékeztetett arra, ahogy Mária is a maga csendességében hallotta meg Istent, úgy kerülhetünk mi is a hitbéli közelséghez, amely boldogságot, kibontakozást, előrejutást ad. S bár aki Máriával együtt Isten szolgálatában áll, mindig próbatételeket kell kiállnia, de ezzel a közelséggel, Krisztus erejével sikerül jó irányba mozdítani a dolgokat. Akárcsak házasság, amely egy egymásért felelősséget vállaló, hűséget fogadó csodás közös elindulás a közelség felé. Ez már amolyan útravaló gondolatként is szolgált azon jegyespároknak, akiket a főpásztor áldásban részesített ezen a szentmisén.