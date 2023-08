Természetesen nem hiányozhatott a színpadi műsor sem, ahol bemutatkozhattak zenés-táncos produkcióikkal a nyugdíjas egyesületek, illetve retro muzsikával szolgált Liszkai Lukács Öcsi is többek között. Kérdésünkre Sümegi Lajos vázolta, a helyet és az ebédnek valót az önkormányzat biztosította a rendezvényhez, minden mást a támogatói felajánlásokból sikerült beszerezni. Az ebédről Bilinszki György gondoskodott, mintegy negyven kilogramm húsból főzte az ízletes sertés pörköltöt. Itt volt Kiss Gergő hajómodellező versenyző, aki meg is mutatta, miként szelnek a vízen ezek a kicsinyített járművek. Örömmel érkezett a rendezvényre Turi Sándor, az országos rummikub klubépítője-szervezője is. Mint azt lapunknak elmesélte, hét évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni ezzel a játékkal és a köré szerveződő klubok fejlesztésével.

Jelenleg huszonkilenc klubot számlálnak hazánkban. A világjárvány előtt, 2019-ben összesen tizenhét versenyt szerveztek, amelyen 1051 játékos vett részt. Rendszeresen tartanak többnapos találkozókat is. Azt tapasztalja, hogy bár a klubokat jellemzően nyugdíjasok működtetik, minden korosztályt érdekel ez a játék, 2018-ban például egy 11 éves kislány volt az országos bajnokuk. A jövőben szeretnének hangsúlyt fektetni arra, hogy a diákok körében is népszerűsítsék ezt az 1930-ban a mahjong és a francia kártya ötvözéséből Erdélyben megalakult játékot, amely a gyermekek képességfejlesztését is szolgálja.