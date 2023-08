Dr. Oberrecht Kornél történelmi témájú könyve szerint a kulcsi római katolikus kápolna területe a rácalmási Gubicza család tulajdonában volt, amelyet 1933-ban vásárolt meg az egyházközség. Már az építés megkezdése előtt, 1934 májusában elkészült a kápolna harangja, az aranykoszorús mester, Szlezák László budapesti műhelyében. A harang-anya (a híres állatorvos professzor felesége, akinek a szobra a szoborparkban található) Jármai Károlyné volt. A harang szava 2006. szeptember 25. és október 1. között a Kossuth Rádió Déli harangszó című műsorában ország-világ számára hirdette Kulcs hírét.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

1935 elején dr. Jármai Károly a kápolnaépítés leglelkesebb és legaktívabb híve a megyés püspökhöz folyamodott, azzal a céllal, hogy előremozdítsa a kápolnaépítést. Az építkezés 1935 kora tavaszán kezdődött. A kivitelezést Domonyik Mihály vezette, Rosta István és idősebb Hunkár István kőművesek voltak a segítői. Az építőanyagokat főleg Adonyból hozatták. Az adonyi vasútnál volt az építőanyag-kereskedő lerakata, onnan lófogattal szállították a kulcsi gazdák az építőanyagokat. A kápolnát 1935. augusztus 15-én szentelték fel.

Az évekig Csipkerózsika-álmát alvó kápolnában a közelmúlt eseménytelensége után Szeleczky Csaba plébános számos újdonságot mutatott be. A templomba járó római katolikus kulcsi közösség a nyári időszakban mintegy ötven fő, és az iskolai hittanos gyerekek száma is meghaladja a húszat.

– A kápolnát új szőnyeg díszíti. Átrendeztük a szentélyt, ami azt jelenti, hogy új székeket kaptunk, valamint a tabernákulumot is középre igazítottuk. A plébániai közösség kicserélte a terítőket, valamint a miseruhákat is. A sekrestyébe méretre készült szekrény került, amelybe kézmosót is beépítettek. Ugyanis az iskola-felújítással folyóvíz is lesz a kápolnában.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az orgona nagyon fontos a közösségünk számára, hiszen az orgonamuzsika hozzátesz a szentmisékhez. Még a kevésbé vájt fülű gyülekezeti tagok számára is felemelő lehet. Ezért új orgona került a kulcsi kápolnába, ez az elektromos hangszer 600 ezer forintba került. A régi harmónium az iskolát fogja gazdagítani. A plébánia közössége tervezi jövőre a hitéleti épület belső javításait és festését, mintegy 4 millió forint értékben. Azonban nagyon szükséges lenne a kápolna külső megújítása is, amelyben a plébániai közösség nagyon számít az önkormányzat segítségére – mondta el a plébános.

A Kossuth utcában található kápolna a helyi értékek között jelentős. Építészeti, hitéleti, de közösségépítő és megtartó szempontból is. Jelenleg kissé elhasználódott, de rendben tartva és felújítva szép szomszédja lehetne a megújuló iskolánknak és nagyszerű helyszíne a közösség ünnepeinek, keresztelőknek, romantikus esküvőknek is.