– Augusztus 4-5-ig Nagyvenyim önállóvá válásának 76. évfordulóját ünnepeljük. Ez a mai 76. születésnap egy olyan településhez kapcsolódik, melynek történelme a bronzkorig visszavezethető, melynek földje a kelta idők emlékét őrzi, ahol a Szent Bernát Arborétum öreg fáinak árnyékában egy 1700-as években épült Ciszterci rendház áll. Nagyvenyim közössége folyamatosan fejlődik és gazdagodik. A mögöttünk álló tíz esztendő pedig új korszakot nyitott a falu életében. A mi településünk közössége nem lenne teljes a barátok nélkül, így ilyenkor a falunapon az önállóság mellett barátságainkat is ünnepeljük. A bajor Altomünsterrel 29. éve tart kapcsolatunk, az erdélyi Egeressel pedig az idén éli meg a 20. évet – hallhattuk többek között köszöntő beszédben Vargáné Kaiser Katalin Nagyvenyim polgármesterétől az ünnepi testületi ülésen. A rendezvényen köszöntőt mondott Both György, Egeres jelenlegi alpolgármestere is.

Húszéves testvértelepülési kapcsolatát ünnepelte Nagyvenyim és Egeres. Fekete PP János Egeres nyug. polgármestere, Vargáné Kaiser Katalin Nagyvenyim polgármestere és Both György Egeres alpolgármestere

Fotó: Horváth László

– 2003 októberétől építünk egy közösséget a kalotaszegi Egeres és Nagyvenyim között, ami a kölcsönösség, a felebaráti szeretet, az egymásnak nyújtott segítség sorozatán alapul és arra támaszkodik. Olyan testvéri közösséget építünk, amelyben nem az a fontos, hogy hol vagyunk a térképen, hanem az, hogy bárhol, bármikor rábökhetünk a térképre, hogy íme, én is ide tartozom! „Egy percre se feledd, hogy testvéred minden magyar, bárhol is éljen” – hangoztatta Vass Albert sorait Both György.

Nagyvenyim kitüntetettjeit családtagjaik is elkísérték. Benedekné Sajti Julianna, Tóth Lajos és felesége (b), Boda Józsefné (j) és unokája

Fotó: Horváth László

Az ünnepi alkalmak mindig jó lehetőségek a közösségi kitüntetések átadására is. A 2023-as falunap ünnepi ülésén Benedekné Sajti Julianna Nagyvenyim Köz-Szolgálatáért, Tóth Lajos Nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséért kitüntetésben részesült. Boda József „Nagyvenyimért” posztumusz kitüntetést érdemelt, melyet a családtagjai vehettek át.

A rendezvényen részt vett dr. Mészáros Lajos a térség országgyűlési képviselője

Fotó: Horváth László

A nagyvenyimiek falunapja igazán bőséges programkínálattal várta az érdeklődőket. Pénteken táncos, zenés produkciók szórakoztatták a közönséget. Szombaton a már említett ünnepi testületi ülés után kiállításmegnyitó a könyvtárban és a művelődési házban. A ligeti nagyszínpadon sokféle stílusban és műfajban szereplő táncos és zenés előadások követték egymást. A teljesség igénye nélkül: láthattuk pénteken Zoltán Erika Tánciskola növendékeit, a Bon-Bont, Manuelt. Szombaton Pitypang zenekart, latin gyermektáncot, az Aranydaru helyi dalkört, magyarnótásokat, szenior táncot Nagyvenyim és Mezőfalva asszonyaitól, lányaitól. Táncolhattunk mulatós zenére, operettre, zumbára és Szulák Andrea zenéjére. Ezután az eső miatt az iskolai tornateremben folytatódtak a programok, ahol Sipos F. Tamás, Nagyvenyimi Táncegyüttes, Király Linda, Paulina és Bereczki Zoltán adott remek műsort.