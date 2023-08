Vargáné Kaiser Katalin Nagyvenyim polgármestere: – Semelyik közösség nem tudja csak önmagában megélni az ünnepeit. Az összetartozás csak akkor értelmezhető, ha kifelé is van belőle valami. Én azt gondolom, ez ugyanígy a bajor és az erdélyi kapcsolatra is igaz. Az erdélyire pedig kétdimenzióban is igaz, mert azt a szeretetet, amit ott kapunk, azt megélni teljesen más jellegű. Amikor együtt vagyunk tartalmas kapcsolattal, látványos segítségekkel. Nagyon szívbéli mind a két oldalon.

Civil szervezetek közül a szabadnapos polgárőrök főztek

Fotó: Horváth László

– Both György, Egeres alpolgármestere: Csak megerősíteni lehet polgármester asszony szavait, hiszen mi magyarok összetartozunk, és ezt semmi nem tudja meggátolni. Másrészt, nagyon sok mindenben kaptunk segítséget, amit ezúttal is hálásan köszönünk. Minden alkalommal szívesen jövünk, és a nagyvenyimi embereket is szívesen látjuk otthon, Mákófalván. Egy ilyen kapcsolatot, ahogy az elmúlt húsz év is bizonyítja, meg lehet tölteni értékes tartalommal. A papíron megkötött szerződést a szívben is erősítjük, ami mindig erősebb! – hallottuk az alpolgármester úrtól.

A nyugdíjasokra mindig számíthatnak a faluban

Fotó: Horváth László

Járva a falunapi sokadalmat első utunk a civil sátrak felé vezetett. Hódi Attila a Nagyvenyimi Polgárőr Egyesület vezetője és csapata az idén nem volt szolgálatban. Ahogy ők mondták, az idén szabadságot, felmentést kaptak a falunapi munkáról. Előtte sok éven át tették a dolgukat, vigyázták a rendet, biztonságot.

– Igazán ránk fér a pihenés, hiszen a falu rendezvényeinek kilencven százalékát mi biztosítjuk. Most az önkormányzat segítségével szabadnapot kaptunk, nem kell dolgoznunk. Illetve ez csak félig igaz, mert éjszaka mi vigyázunk a területre.

– Miként érzitek magatokat?

– Furcsán. Nem ehhez vagyunk szokva, de nagyon jólesik. Egy őrző-védő társaság dolgozik helyettünk. Mi pedig leülhetünk barátainkkal, és közben remek babgulyást is feltálalhatunk.

Müller Simon feleségével és barátaikkal Pákolicz Feriékkel töltötték a falunapot

Fotó: Horváth László

A forgatagban találkoztunk Müller Simonnal és feleségével, valamint baráti társaságukkal is. Müller Simon így nyilatkozott:

– Mindig nagyon várjuk a falunapot, mert ilyenkor összejön a falu apraja, nagyja és akkor együtt jót szórakozunk. Közösségi emberként jelentős eseménynek tartjuk a rendezvényt, ahova a család többi tagja is szívesen kijön. Igyekszünk minden programot megnézni, mert mindig nagyon színesek, változatosak. Kiválóan érezzük magunkat és ez a legfontosabb.

Farkasné Gyöngyi unokájával érkezett a falunapra

Fotó: Horváth László

Farkasné Gyöngyi is aktív közösségi ember Nagyvenyimen. Az Aranydaru Nyugdíjas Klub és az Aranydaru Dalkör tagjaként versel, szóló énekel a községi rendezvényeken.

– Rendszeres résztvevői vagyunk a falunapoknak dallal, tánccal, mikor, mi a feladat. Most épp az unokámmal próbálgatjuk a gyerekjátékokat. Régebben talán egy kicsit nagyobb hangsúlyt kapott az életünkben a falunap, de az biztos, hogy a szürke hétköznapokból ezúttal is kiránt minket.

A falunapon a Skicc és Csatai Háry Laci is bemutatkozott

Fotó: Horváth László

Amint hallhattuk, Nagyvenyimen az idén is kitűnő falunapot tartottak. Hiába próbálta az eső délután szétverni a rendezvényt, a szervezők jó előre gondoskodtak, hogy az iskola tornatermében zavartalanul folytatódhasson. Csak gratulálni lehet mindenkinek, akik a siker érdekében dolgoztak!