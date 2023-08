Világszerte kb. 500 millió macska él, a szakemberek szerint ezek a háziállatk bizonyítottan jó hatással vannak a mentális egészségre, többek között enyhítik az egyedüllét okozta depresszió tüneteit is. A világnap 21 évvel ezelőttire nyúlik vissza, amikor a Nemzetközi Állatjóléti Alapítvány (IFAW) úgy döntött, hogy a macskákat is megilleti egy világnap, majd más állatvédő szervezetekkel karöltve az ünneplésére az augusztus 8-át jelölték ki. Lehet, hogy sokan nem hiszik, de állítólag a macskák a legnépszerűbb háziállatok, egyes becslések szerint a számuk háromszorosan felülmúlja a második helyezett kutyákét. Azt azért tegyük hozzá, hogy nem biztosak ezek a számadatok, mivel a macskák nagy része ma is gazdátlan állatként él, főleg a világ elmaradottabb részein.

Beszéljenek a számok

Bizonyos kimutatások szerint a családban élő házi kedvencek száma alapján a kutyák 100 millióval vezetnek, 470 millió kutyára mindössze 370 millió macska jut. A gazdátlan macskák számát viszont közel 500 millió körülire becsülik. Azonban az is bizonyos, hogy jelentősen alábecsültek ezek az adatok, ugyanis 2017-ben csak az USA-ban 95 millió cica élt együtt az emberekkel. Az Európai Unióban azonban ugyanebben az évben több ember tartott macskát, mint kutyát. 75 millió embernek volt a cica a házi kedvence, és csak 65 milliónak a kutya. 2020-ban is hasonló volt a helyzet, 80 millió macska, és 70 millió kutya élt az EU-ban. Egy átlag házimacska várható élettartama sokat emelkedett az elmúlt évtizedekben, ma már nem ritka a 20 éves cica sem, igaz hozzá kell tenni, hogy ezeknek gondos gazdái vannak, tehát nem kóbor állatokról van szó, mert az ő élettartalmuk természetesen sokkal rövidebbek.

Sokan talán nem tudják, hogy a macskák csak az ember végett nyávognak, ezt a kölyökkort elhagyva már az egymás közti kommunikációjuk során sem használják, azonban a gazdájával fenntartott viszonyban fontos eszköz maradt. Akinek van macskája, az pontosan tudja, hogy házi kedvence különféle nyávogástípussal mást és mást fejez ki. Egy átlagos macska agya körülbelül 5 centiméter hosszú és 30 gramm tömegű, míg a teste körülbelül 60 centiméter hosszú és 3,3 kg tömegű.

Felis silvestris catus

Azaz a macska, vagy más néven a házi macska egy kisebb termetű húsevő emlős, ami a ragadozók rendjén belül a macskafélék családjába tartozik. A vadmacska az egyik alfaja, a tigris pedig a legnagyobb ma élő macskaféle (nemrég foglalkoztunk vele).

A macska nagyon ügyes ragadozó, több mint 1000 faj tekinthető a zsákmányának. Ez mellett még meglehetősen intelligens, beidomítható egyszerű parancsok végrehajtására, illetve képes önállóan is kisebb feladatok betanulására. A macskák magányos ragadozók, így többet kell gondolkodniuk a zsákmányejtés során, mint a falkában élő állatoknak, például a farkasoknak. Ezen tényező magas szintű intelligenciára enged következtetni.

A macska őse a líbiai vadmacska mintegy 10-12 ezer éve vált háziállattá, mondhatni úgy is, hogy a mezőgazdálkodás kezdetével egy időben. Az első macskát ábrázoló képek Egyiptomban készültek 4000 évvel ezelőtt, ott már az látszik, hogy a macskát háziállatként tartják számon. Több neves francia szakember Jean-Denis Vigne vezetésével, azt próbálta felkutatni, hogy a macska háziasítására vonatkozó legkorábbi tárgyi bizonyítékok melyik korból származnak. Találtak egy 9500 éves leletet, amely egy ciprusi emberi sírból került elő, és egy meghatározatlan nemű felnőtt ember és egy macska csontjait tartalmazták. Mivel a macska nem őshonos a Mediterrán medence szigetein, ezért csak a szárazföldről kerülhetett oda, mindez az ember és a macska tudatos együttélésének ékes bizonyítéka. Mára már az egész világon elterjedt, és az Antarktisz kivételével minden kontinensen megtalálható. Egyes becslések szerint ma közel 50 elismert fajtát tartják számon, számos fajta természetes mutáció eredménye, de vannak, amelyek magukban hordozzák egykori élőhelyükhöz alkalmazkodó tulajdonságaikat, így például a szibériai vagy a norvég erdei a hosszú bundáját, vagy a török macska amely pedig vízkedvelő-halászó életmódját.

Mi is a célja a macskák világnapjának? Az, hogy az otthontalan, menhelyeken élő cicákra felhívja a figyelmet, és aki tud akár önkéntes munkával, akár anyagilag, kinek mire van lehetősége, az segítsen. Aki szereti az állatokat és főleg a macskákat, az akkor fogadjon örökbe egyet!

