Ez feltehetően a hétköznapokban sem lehet egyszerű, de mióta a kancellári feladatokat ellátja nagyon kevés átlagos hétköznap adatott meg neki:

– Valóban, kezdetnek mindjárt elkezdhettük a szakképzés 4.0 bevezetését. Ezzel együtt minden dolgozónk a KJT alól a Munka Törvénykönyve hatálya alá került, így ehhez kellett az összes szerződést, dokumentumot átalakítani. Ahogy végeztünk volna, elkezdődött a világjárvány, amely számos speciális kihívás elé állított bennünket. És ezt követően meg kellett oldanunk, hogy a Bánki középiskola zökkenőmentesen tudjon tovább működni az egyetemi alapítvány égisze alatt. Az elmúlt tanévben az energiaár-emelkedés jelentett hatalmas kihívást.

Hogy sikerült megoldaniuk?

– Minden intézményünkben biztosítottuk a megfelelő hőmérsékletet, a diákok és oktatók megértéssel fogadták a kialakult helyzetet. Az oktatás zavartalanul folyt az intézményekben, nem maradtak el órák. Ésszerű gazdálkodással mégis sikerült jelentős energiamegtakarítást elérni. Ahol kellett, lezártuk a nem használt helyiségeket, de a korábbi energetikai beruházásaink, a nyílászárók cseréje, és a szigetelés segítette a takarékoskodási terveinket.

Ez jelentős többletköltséggel járt… Hogyan érintett a többi területet?

– A tanítás szakmai és tárgyi feltételeit biztosítani tudtuk és persze tudjuk is. A szükséges javításokat és a karbantartásokat is megoldjuk, ez nem lehet kérdéses. Azonban az épületeink nem fiatalok, s bizony mindig van hol és mit tenni. Az elavult villamos hálózatok sok problémát okoznak az életeinkben, és bár kívülről nem látszik, de a halaszthatatlan villamos korszerűsítések minden épületünkben megtörténtek. Sok energiát fordítunk arra, hogy kollégiumainkban megfelelő körülmények között éljenek diákjaink. A tanév folyamán a Lorántffy Kollégiumban a mosdók újultak meg. A Rudas Kollégiumban sikerült megoldani a beázási problémákat, a tetőszigetelés javításra került.

Az oktatási célra használt épületeinket is folyamatosan szépítgetjük: a Rudas Iskolában megújult a számítástechnika terem, a Hild Iskolában több tanteremben felújítottuk a parkettát, a Dunaferr Iskolában öltözők és tantermek újultak meg. A Kereskedelmi Iskola Tankonyháján 21. századi körülmények között öltözhetnek a diákjaink. Jelenleg a szokásos nyári karbantartási munkálatokat végezzük: ahol szükséges, tisztasági festést végzünk, padozatot javítunk, tetőt szigetelünk. Lehetőségeinkhez mérten újítjuk fel a tantermeket, vizesblokkokat, közösségi tereket. A karbantartásokat, fejlesztéseket a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum saját forrásból biztosította.

És a bérekről….

– Minden olyan bérfejlesztést megadtunk , amire lehetőségünk volt. Január elsejétől egységes 10%, májusban differenciáltan a másik további 5% béremelésben részesültek oktatóink, és még lehetőségünk lesz egy újabb egységes 10% bérfejlesztésre. Májusban a gazdasági-technikai területen dolgozó kollégák is béremelést kaptak. Ha további bérfejlesztésre kapunk lehetőséget, akkor természetesen annak nagyon fogunk örülni. Mindemellett igyekszünkük kollegáinknak tiszteletünket és köszönetünket további gesztusokkal is kifejezni a pedagógus és az oktatást támogató kollégánknak egyaránt. Legyen szó akár pénzbeli juttatásokról, akár ajándékokról. A szándékainknak csak a lehetőségeink szabnak határt. Jutalommal ismertük el a kiemelkedő szakmai eredményeket elért oktatópedagógus kollégáink és diákjaink munkáját is.

Létrejött egy vizsgaközpontuk is...

– Ezzel törvényi kötelezettségünknek tettünk eleget. 2025-ben már csak vizsgaközpontokban tehetnek szakmai vizsgákat a szakmákat tanulók. A felkészülést idejében megkezdtük, Mi ezt idejében meg tudtuk tenni, már el is kezdték a vizsgaközpont dolgozói munkát. Nem csupán a saját diákjaink rendelkezésére állunk, hanem az ország területén bárki igénybe veheti a központ szolgáltatásait.

A Dunaferr helyzete mennyire érintette a Dunaferr iskola tanműhelyének létét, munkáját?

– Szerencsére a zavarosabb időszakban is meg tudtunk állapodni arról, hogy a létesítmény oktatási célra maradhasson. Zökkenőmentes volt a tanműhelyben az oktatái tevékenység, most a felszámoló biztos és a jelenlegi működést biztosító menedzsment is támogatásukról biztosított. Reméljük, hogy rendeződik a nagyvállalat sorsa. Mi örömmel várunk minden vállalkozást, amelyek szeretnének a partnereink közé tartozni, hiszen az a célunk, hogy a szakirányú oktatást biztosító vállalatnál a tanulóink gyakorlatot szerezhessenek. Kiváló duális partnereink vannak, de még van lehetőség bekapcsolódni a képzésbe. Reméljük, hogy a következő tanévünk majd teljesen átlagos lesz.