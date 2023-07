A felhívás a tankerület oldalán is megtalálható. Ebben a többi közt azt jegyzik, hogy egy 6 m²-es helyiség bérbeadásáról van szó, szeptember 1-től kezdődően 2025. június 30-ig. Ez két tanévet jelent, és a pályázatban azt is rögzítik, hogy a nyári szünetek alatt (július 1-től augusztus 31-ig), amikor a büfé is szünetel, nem kell bérleti díjat fizetni. A kiírás alapján a helyiség minimális bérleti díját havi 20 ezer forintban állapították meg, de az a pályázó nyeri el az üzemeltetés jogát, aki a legmagasabb ajánlatot nyújtja be. A pályázatokat augusztus 15-ig kell írásban, zárt borítékban benyújtani a tankerületi központ Vasmű út 41. szám alatti irodájába. Hiánypótlásra nincs lehetőség, a határidő jogvesztő. Az üzemeltetést legkésőbb szeptember 10-én kell elkezdeni, és igazodva az iskolai tanításhoz, hétfőtől péntekig 7 és 15 óra között kell nyitva tartani. Minden további információ, a pályázat feltételei a tankerület honlapján található.