Egy hajléktalan mentette meg egy középkorú nő életét Pécsett. Jó ilyen hírt olvasni, mégis teli vagyok rossz érzéssel. Az ötven körüli nő a Balokány-ligeti tó partján üldögélt, amikor a vízbe esett. Szemtanúk szerint voltak körülötte vagy harmincan, mégis csak a hajléktalan férfi ugrott a vízbe gondolkodás nélkül, és tette kockára a saját életét is, hiszen egy kapálózó fuldokló könnyen magával ránthatja megmentőjét is a halálba. György dolgos ember volt, napelemeket szerelt Ausztriában, amíg le nem esett a tetőről, és végül ennek következményeként az utcára került. Vajon tényleg valami saját tragédia kell, hogy átérezzük a másik baját, vagy anélkül is megtalálhatjuk magunkban az emberséget?