Az országgyűlési képviselő az intézmény megtelt csarnokára tekintve elsőként megjegyezte, a megnövekedett hallgatói jelentkezés következtében nagyjából három év múlva nagyobb teret kell majd biztosítani a diplomaátadó ünnepség megrendezéséhez. Elmondása szerint az előző évekhez képest 69 százalékkal nőtt az erre a szemeszterre jelentkezők száma, ami egy új, tágabb terem (sportcsarnok, rendezvényterem - a szerk.) kialakításának igényét vonja maga után.

Megjegyezte, az egyetemi szenátus munkáját támogatva minden feltétel biztosítását igyekeznek elvégezni. Ez nem jelent mást, mint azon kapcsolati tőkék kihasználását, amikkel később új területekhez tartozó, oktatandó szakmákat tudnak majd kínálni, fenntartva és növelve ezzel Dunaújváros vonzerejét. Új területek ugyanis már a város vonzáskörzetében is megjelentek. A Dunaújváros környékén húzódó ipari tengely (amelybe beletartozik Paks és Százhalombatta) folyamatosan fejlődik, Dunaföldváron pedig a gabona-feldolgozásnak olyan válfajai alakultak ki, amelyek egyedülállók. Mint ahogy azt dr. András István, az egyetem rektora is megjegyezte beszédében, ezeket az új igényeket ki is kell szolgálni, ehhez pedig olyan képzésekre van szükség, mint a pilótaképzés, amely a drónokat alkalmazó mezőgazdaság miatt hosszú távon a digitális gazdálkodás magját képezi majd.

Fotó: Laczkó Izabella

A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, további céljaik közé tartozik még az, hogy a Bánki Donát Technikum intézményén kívül több iskolával, szakképző intézettel is együttműködjenek, és megfelelő kapcsolatot építsenek ki. Emellett kiemelte, az egyetem főépületének korszerűsítésével kapcsolatos célok is megvalósulni látszanak, a napokban a szerződést is aláírják, így nemsokára megkezdődhetnek a munkálatok. A fejlesztésekkel kapcsolatban hozzátette, nemcsak az oktatás színvonalának folyamatos emelésén dolgoznak, hanem a város sporttevékenységét is olyan magas szintre szeretnék emelni, mint amilyen valamikor volt, ehhez pedig új létesítmények szükségesek.

Az országgyűlési képviselő a végzős hallgatóknak útravalóul elmondta, az elmúlt években a pandémia, az energiaválság és a háború nehezítette meg álmaink megvalósítását. Az ilyen gyorsan változó világba pedig olyan, alkalmazkodásra képes emberek kellenek, mint a DUE hallgatói. Jelenleg az együttműködésre van az egyik legnagyobb szükség, és a professzionális berkekben is a kooperáció alapját kell keresnie a jövő munkaerejének – tette hozzá.