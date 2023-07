Kérjük, adjanak vért! A véradás nagyon fontos a nyári hónapokban. Ilyenkor ugyanis a rendszeres véradók is elutaznak, nyaralnak, szabadságukat töltik. Vérkészítményre viszont ugyanúgy szükség van, mint az év bármely más időszakában. Sőt, talán még több vérkészítmény fogy ilyenkor, mert többen vannak úton, gyakoribbak lehetnek a balesetek. A műtéteket pedig ugyanúgy végzik most is, mint máskor.

A legközelebbi véradás:

Dunaújváros, TESCO (Aranyvölgyi u. 6.) július 18. 14:00–17:00

Dunaújváros, Dechatlon (Kandó Kálmán tér 12.) július 20. 14:00–17:00

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és taj-kártyáját.

Tudta? Tévhit, hogy a ritkább vércsoportokra gyakrabban van szükség. Minden vércsoport ugyanolyan fontos, hiszen a vércsoportok megoszlása a levett vér, illetve a felhasznált vér tekintetében azonos.