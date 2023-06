Nemcsak pénzügyi szempontból bizonyulnak a legkedvezőbb megoldásnak az Erzsébet-táborok, hiszen a pályázó iskolák pedagógusai gazdag kínálatot állítanak össze. Már korábban is hírt adtunk arról, hogy a kormány támogatásának köszönhetően a nyári napközis jellegű Erzsébet-táborok napidíja mindössze 100 forintot jelent gyermekenként, és ezért cserébe 8-16 óra között gondoskodnak a diákok szabadidős elfoglaltságáról, sok érdekes programelemmel fűszerezve, és napi négyszeri étkezést biztosítanak számukra.

Fotó: Laczkó Izabella

Az Erzsébet-táborra rendszeresen pályáznak városunkból általános iskolák. Első fecskének számít a sorban a Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézménye, amely már korábban is szervezett nyári tábort a diákjainak, azonban idén először pályázott az Erzsébet-tábor kiírására. Támogatásban is részesült az intézmény, ennek tükrében június 26-tól két héten át töltik meg izgalmas, élménydús programokkal a gyerekek hétköznapjait.

Fotó: Laczkó Izabella

Fotó: Laczkó Izabella

Góczánné Renyák Éva, a református iskola igazgatóhelyettese, pedagógusa lapunk kérdésére elmondta, hogy előre megadott tematikák mentén kellett jelentkezniük a tábor megvalósítására: olyan kötelező elemeknek kell teljesülnie a tábor során, mint például a sport, a kézügyesség, vagy éppen a közösségfejlesztés. Ezekhez választhatták a programokat, amelyre anyagi támogatást kaptak az Erzsébet-tábor program keretében. Mint azt Góczánné Renyák Éva vázolta, fontosnak tartották, hogy az iskola falain kívül is minél több új élményben részesüljenek a gyermekek, emiatt igen mozgalmasan alakul náluk a két tábori hét. Sportos játékok és vetélkedők, könyvtári foglalkozás, múzeumpedagógiai program, kutyás bemutató is szerepel a terveik között, de ellátogatnak a Baracsi úti arborétumba és az MMK-ban működő népmesepontba is, ebédelni pedig a Campusba járnak át. Mind a két tábori hetükön 38-38 diák vesz részt, akikre 4-4 pedagógus vigyáz és gondoskodik.