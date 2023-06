Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda vezetője azzal a kéréssel fordult a Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjéhez, hogy az Óvodahét programsorozat színesítése érdekében az egyenruhások látogassanak el az intézménybe. Bali Imre r. ftzls. és Raczkó Dóra Tamara r. őrm. örömmel fogadták a meghívást, és 2023. június 1-jén felkeresték az apróságokat az óvodában.– írja a police.hu

Forrás: police.hu

A rendőrök játékos, interaktív bűnmegelőzési előadáson keresztül igyekeztek minden olyan fontos információt átadni a gyerekeknek, amelyek betartásával megóvhatják magukat a különböző, rájuk leselkedő veszélyektől. A látogatás alkalmával az ovisok bátran tehették fel kérdéseiket a rendőri hivatást érintően, és gyakorolhatták a célbadobást, valamint a céllövészetet is szivacslövő fegyverrel. Természetesen nem maradhatott el a szolgálati gépjármű bemutatása sem, amibe be is ülhettek.

Forrás: police.hu

A tartalmas nap után a gyermekek rengeteg pozitív élménnyel és hasznos információkkal gazdagodva térhettek haza.