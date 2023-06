A leendő első osztályos kulcsi kisdiákok szülei kérést juttattak el a döntéshozókhoz, miszerint a következő tanév elsős gyermekei két osztályban kezdhessék meg tanulmányaikat. Jobb Gyula polgármester a kezdetektől az ügy mellé állt, hiszen csakúgy, mint a szülők, a polgármester is végig bízott a kedvező döntésben.

Jobb Gyula polgármester a kezdetektől támogatta a szülők kérését

Fotó: Laczkó Izabella/MW-archív

Soós-Loboda Magdolna, egy leendő kulcsi első osztályos kisfiú anyukájának kezdeményezésére petíciót fogalmazott meg a szülői közösség. Azt kérték a döntéshozóktól, tegyék lehetővé, hogy a 2023/2024-es tanévben első osztályosként tanulmányaikat kezdő kulcsi gyerekek ne egy nagy létszámú, hanem két külön osztályban tudjanak tanulni. Jobb Gyula polgármester a következőket mondta el lapunknak:

– Már a levél átvételekor kifejtettem, hogy mindent megteszek, hogy segíthessek a szülőknek a gyerekek érdekében. Hiszen egyetértek a közösség kérésének céljával, mert magam is hiszek abban, hogy kisebb létszám esetén hatékonyabban lehet kialakítani a diák és pedagógus közötti kapcsolatot. Ezért a kérésről minden érintettel egyeztettem, és a levelet magam továbbítottam dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselőnek, illetve személyesen vittem el az eredeti aláírásokkal ellátott kérelmet a tankerület vezető asszonynak. A szülők kezdeményezését az önkormányzat képviselő-testülete elé is beterjesztettem, és kértem a testület támogató határozatát, amelyet ezúttal is – mint a hasonló óvodai szülői kérés ügyében – egyhangúlag támogattak. Elmondhatom, hogy minden követ megmozgattunk az ügy érdekében. Végül dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő segítségével megkaptuk az országos illetőségű szerv pozitív döntéséről a hírt, már csak hivatalos dokumentumra vártunk, amely tegnap megérkezett.

Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna tankerületi igazgató nevében és megbízásából dr. Agárdi Adrienn főosztályvezető a következőket írta: „Tájékoztatom, hogy a beiskolázási adatokra tekintettel, Kulcs Község Önkormányzatának kérelmét, dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő úr támogatását, valamint a szülői közösség beadványát is figyelembe véve Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke engedélyezte a 2023/2024. tanévben 2 első osztály indítását a kulcsi Fekete István Általános Iskolában.”

– Nagyon köszönöm dr. Mészáros Lajos támogatását és közbenjárását. Nagyon köszönöm a Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna támogatását és Hajnal Gabriellának, a Klebelsberg Központ elnökének pozitív döntését. Köszönet a leendő elsős kisdiákok szüleinek a jelzésért, hiszen így lehet hatásosan eredményt elérni, köszönet Soós-Loboda Magdolnának a kezdeményezésért és a levélért – mondta el Jobb Gyula.