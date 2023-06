A közhiedelem szerint szerencsét hoz, ha kéményseprővel találkozunk. Akkor hoz valóban szerencsét, ha az otthonunkban találkozunk velük, amikor a házunk kéményét ellenőrzik. Ha jó állapotban van a kéményünk, jól működik, biztonságban tudhatjuk otthonunkat, családunkat.

Magánszemélyeknek ingyenes!

Magánszemélyeknek a kéményseprés ingyenes, viszont a kéményseprők nem mennek ki automatikusan a családi házakhoz. Az ellenőrzéshez időpontot kell velük egyeztetni. Az időpontfoglalás, ellenőrzés és – ha szükséges – a tisztítás is ingyenes.

Sokan csak a fűtési szezon kezdetén hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek a legleterheltebbek és többet kell várni az ellenőrzésre. Tavaly a lakossági ügyfelek 30 százaléka szeptemberben foglalt időpontot. Ne várjunk őszig, egyeztessünk időpontot minél hamarabb! A kéményseprők a fűtési szezonon kívül is elérhetők, ajánlott ilyenkor felvenni velük a kapcsolatot, hogy elvégezzék az ingyenes kéményellenőrzést. Nyáron gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, a nyári szabadságok miatt pedig könnyebb megfelelő időpontot találni a kéményseprők fogadására is.

Időpontot kell egyeztetni

Fejér vármegyében az ingyenes kéményellenőrzésre a katasztrófavédelemnél kell időpontot egyeztetnünk, amelyet egyszerűen, a weboldalon is megtehetünk az online ügyintézés – időpontfoglalás felületen. Ha valaki jobban szereti a telefonos ügyintézést, a 1818-as telefonszámot hívja. A telefonos menüben a 9-es, majd 1-es nyomógombot kell megnyomni.

Évente vagy kétévente kell ellenőriztetni

Ha gázzal fűtünk, a kéményt kétévente, ha szilárd tüzelővel, akkor pedig évente érdemes szakemberrel megnézetni. A rosszul működő, tisztítatlan kémények lakástüzekhez, szén-monoxid-mérgezésekhez is vezethetnek. Éljünk az ingyenes kéményseprés lehetőségével.

A társasházakban élőknek nem kell időpontot foglalniuk, oda automatikusan érkeznek a kéményseprők.