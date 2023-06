A rendezvény köszöntőjében Molnárné Troppert Mária képviselő, a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, hogy nem csak a magyarok számára volt tragédia a trianoni békeszerződés, de egyben nemzetek tragédiáját is jelentette. Beszédben kiemelte, milyen szomorú ez az esemény. Rengeteg negatív tényező együtt állásával történtek a dolgok. Ez a nagy veszteség a mai napig kihat a magyarság életére. Néhány döbbenetes tényanyag a veszteségről: Ami elveszett a Nagymagyarországból: a történelmi Magyarország területének a 72 százaléka, népességének 63 százaléka, az erdőknek 60 százaléka. A fenyőerdők 98 százaléka. A bányák közül a réz, az arany, ezüst, sóbányák teljes egészében. Szén, kőolaj kinyerő helyek nagy része. A szénellátás szinte megakadt. Az évi 11 millió mázsa kitermelése helyett hárommilliót tudtak abban az évben kibányászni. A vízierőművek 90 százaléka odalett. A hadsereg teljesen lenullázódott és meg is tiltották Magyarországnak, hogy fegyverkezzen. Például a légierő és a nehéz fegyverek teljesen be lettek tiltva – hallottuk az emlékező beszéd elején, majd történelmi visszatekintésben boncolgatta az események sorát az előadó. Végső megállapításban elhangzott, hogy a legigazságtalanabb békeszerződés született meg Trianonban, ahol a magyar képviselet már nem tudta az előre eldöntött határozatokat átalakítani, megvétózni.

A beszéd után a jelenlévők a kettős kereszt tövénél lévő emléktáblánál elhelyezték a tisztelet virágait, valamint mécsest gyújtottak. A rendezvény közös beszélgetéssel zárult, melyben a nemzeti összetartozás fontosságát emelték ki a hozzászólók, bárhol is legyen a magyar a világban.