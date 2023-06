Külön öröm, hogy az árusok is szabadulnának a már a gyakorta termetes palántáktól, így akciós áron, akár 200-300 forintért beszerezhetők a minőségi csemeték. Új fokhagymát kilóként 2000-2500 forintért tehetünk kosarunkba. A zsenge, lágyabb aromájú tavaszi fokhagymával számos étel feldobható, kiválóan passzol friss salátákhoz és egyszerűbb tésztaételekhez is. Hétről hétre szelídül a kovászolni való uborka ára, már kilóként 600 forint körül is elérhető.

Hasonló a helyzet az újburgonyával is. Az árak itt is folyamatosan araszolnak lefelé, a kisebb parázsburgonya kilója már 480 forinttól kapható. Bár a dömpingre még jó egy hónapot várni kell, egyre több standon kínálnak dinnyét – egyes címkék szerint már hazai termesztésűt –, a legtöbb helyen 550 forinttól. Megérkezett a friss és ropogós cseresznye és meggy is, átlagban 1500 forintot kell leszurkolnunk kilójáért. Pár hete még kilóként 800-1000 forintot kértek egy kiló főzőtökért, mostanra a borsos ár feleződött, a legalacsonyabb árat 499 forintnál regisztráltuk piaci barangolásunk során. A fejteni való zöldborsót 1000-1200 között tehetjük kosarunkba.

Fotó: Laczkó Izabella

Egyre elérhetőbb áron vételezhetünk paradicsomot is, az árak meglehetősen nagy szórást mutatnak – kilónként 690-1300 forintig. A virágosoknál is igazán színes kavalkád csábítja a vásárlókat, a kisebb évelőket 300 forinttól kínálják, de törpe tuja is akad a standokon. Még nem késő gazdagítani a fűszerkertet. Műanyag cserépben hazavihető szép, egészséges kakukkfű, borsikafű, menta, bazsalikom és társai várja a gondos gazdákat, darabonként 450-550 forint ellenében.