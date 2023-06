Vannak olyanok, akik tanulnak belőle, de sajnos olyanok is, akik már nem tudnak megállni a lejtőn és kábítószer függőek lesznek, ők már szinte semmi pénzt nem sajnálnak, hogy napi adagjukhoz hozzájussanak. A komoly rendőrségi és hatósági megelőzések, büntetések sem tudnak gátat szabni, hogy ez a probléma csökkenjen, sajnos azt lehet tapasztalni, hogy a veszély egyre nagyobb. Nem véletlen, hogy a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napját 1988. június 26. óta évente ezen a napon tartják meg világszerte. Ezen a napon szenvedélybetegségek ellen küzdő szervezetek tartanak prevenciós előadásokat.

Nagy a veszély

Az ENSZ 1987-es határozatának egyik fő célja az volt, hogy az illegális kábítószer-fogyasztást világviszonylatban 50 százalékkal csökkentsék. Június 26-án deklarálták a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében a nemzetek összefogásának, a kereslet és kínálatcsökkentés egyensúlyára épülő beavatkozások szükségességét. Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) minden évre megfogalmazza a világnap témáját, és területi irodáin keresztül emberek millióit mozgósítja e napon a prevenciós jellegű figyelemfelhívással.

Világszerte mintegy 200 millió ember fogyaszt rendszeresen illegális szereket. A drog évente körülbelül 200 ezer ember haláláért közvetlenül felelős. Az utóbbi évekig Európában a leggyakrabban használt kábítószerek a kannabisz-származékok voltak, míg napjainkra jelentősen növekszik a különböző szintetikus, részben még legálisnak számító tudatmódosító szerek használata. Magyarországon 1997 óta tartják hivatalosan a kábítószer-ellenes napot.

A magyar rendőrség is segít

A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új szolgáltatással áll a szülők, családok, pedagógusok rendelkezésére. A program szinte minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető.

Célszerű az életkornak megfelelő tájékoztatást adni a gyermekeknek, fiataloknak a káros anyagok szervezetre gyakorolt hatásáról. A rendőrségi szakemberek szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújtanak tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben. A kábítószerek, pontosabban a pszichoaktív szerek használata már több ezer évvel ezelőtt kezdődött, az ópiumfogyasztásának például már az ókorban is külön kultúrája alakult ki. Az ősember ezekkel a szerekkel tett szert különböző kábulatra. A természet fékezhetetlen erőinek védtelenül kitett őseink, önkéntelenül is kerestek olyan szereket, amelyek oldották volna bénító félelmüket. E keresés közben találtak is olyanokat, amelyek nemcsak félelmüket és erős szorongásukat enyhítették, hanem egyben részegséget, gyönyörkeltő kábulatot és színes álomvilágot is teremtettek. Rengeteg fajtáját ismerik és használják ma is világszerte. Vannak veszélyesek, s kevésbé veszélyesek, vannak, amelyeket gyógyászati célra is használnak (ilyen a morfium és a marihuána). Akárcsak minden más szenvedélybetegségnél, itt is függőség alakulhat ki, egészségkárosító és tudatmódosító hatása miatt azonban nem csak illegális (legnagyobb részük ilyen), hanem veszélyes is.

A dizájner drogok

A dizájner drogok olyan vegyületek, amelyeket a kábítószerlistán szereplő tiltott anyagok apró változtatásaival állítanak elő. Ez jelenti a legnagyobb veszélyét ezeknek a szereknek.

A dizájner drog egy ismert, központi idegrendszerre ható tiltott anyag szerkezetének kisebb módosításával előállított, még legális anyag, amelynek várhatóan az eredeti, tiltott anyaghoz hasonló hatása van. Jó példa erre a 80-as és 90-es évek nagy slágere, az Ecstasy, amelyet később felváltott a mefedron, 2011 után pedig megjelentek más, hasonló hatást kiváltó vegyületek, ezekről azonban még kevés információ áll rendelkezésünkre.

Az új drogokat jórészt az ázsiai országokban állítják elő nagy tételben, de feltételezhető, hogy az utóbbi időben Kelet-Európában is megjelent a gyártásuk és alig tesztelik az új szerek hatásait, ami még veszélyesebbé teszi használatukat.

Beszéljünk gyermekeinkkel!

Elsősorban fontos az őszinteség és a bizalom, ha a gyermek rákérdez erre a problémára, nyíltan beszélgessünk el vele, majd elmondani nekik, hogy mi a helyes megoldás. Ne a tiltást hangsúlyozzuk, egyszerűen csak meséljük el, hogy milyen következményei vannak a droghasználatnak. Mesélhetünk megtörtént eseteket, amiben hasonló korú gyermek egészsége került veszélybe a droghasználat miatt. ezt a problémát meg kell beszélni, családon belül, de az iskolákban is, szakítani kell időt arra, hogy kielemezzük ezt a témát, még nem késő. Ami nekünk apró dolognak tűnik, az gyermekünknek lehet, hogy élete legnagyobb problémáját is jelentheti. Fontos, hogy érezze az érzelmi biztonságot, így kisebb az esélye, hogy drogok után nyúl.

