A résztvevőket a szervezők nevében Budavári Árpád, a Dunaújvárosi Rend­őrkapitányság vezetője köszöntötte, aki elmondta: – Ongai Gábor életében a család, a rend­őrség és a sport fontos, irányadó értékekkel bírt. A mai nap az emlékezésé és egyben a közösségépítő találkozásoké is. Számunkra, akik ismerték és szerették Gábort, ez egy fontos emlékezés, és örömteli, hogy a vármegyében dolgozó kapitányságok és rendészeti szervek is csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Az évek során ez a focitorna egy családi nappal is kiegészült, hiszen szükségünk van ezekre a közösségi élményekre, együttlétekre. Köszönöm minden társ­szervezetnek, partnerünknek, hogy segítette a rendezvény megszervezését.