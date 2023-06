– Kisebb, nagyobb megszakításokkal már nyolc éve jövünk össze egy remek bulira. Első időkben a Média Egyesület szervezte, majd átvette a Baracsi Egymásért Baráti Egyesület, az idén pedig a Baracsi Sportegyesület vállalta magára, hogy ne szakadjon meg ez a szép hagyomány. Partnert keresve a Repülőtér Kft. csapatát sikerült megnyerni segítségül.

– Baracs nagymultú halász hagyományokkal, gyökerekkel rendelkezik.

– Természetesen tudott dolog, hiszen vannak tavaink, és hát a Duna mellett vagyunk! A hal, a halászat, a halételek készítése tradicionális történelemmel bír a település életében. Ha csak a Baracsi Halászcsárdát említjük, az egy határon túl is neves hely, kitűnő halgasztronómiai élményekkel.

Fehérvári József a Baracs SE és Mihalcsek Noémi a Baracsi Reptér Kft. képviseletében a közös szervezésű halászléfőző versenyen

Fotók: Horváth László

– Milyen módon készült halételeket preferálnak a baracsiak?

– Ismereteink szerint nálunk az alaplével készült halleveket részesítik előnyben, ahol a passzírozott alapra készül a lé és ebbe főzik bele a halszeleteket, általában tészta nélkül. Tehát a „szegedies” vonalat képviseljük. Büszkén mondhatom, a tavalyi évben másodikak lettünk Zsoltival. Természetesen az idén, mint szervező nem indulhatok, de nem maradunk finom halászlé nélkül – hallottuk Fehérvári Józseftől.

Kitűnő hangulat volt a koncerteken is

Az elhangzottakhoz Mihalcsek Noémi, a Repülőtér Kft. ügyvezető igazgatója annyit tett hozzá, hogy az egyesület felkérésére csatlakoztak a rendezvényhez. A kft. jó kapcsolatokat ápol a környék településeivel, ahogy ez a rendezvény is ezt erősíti. Próbálják szélesíteni a repülés és a hozzá kapcsolódó sporttevékenységek ismertségét. A repülőtérre egyre több rendezvény kerül ki, mint például a gyerekeknek rendezett program is. Szívesen csatlakoztak a halászléfőző eseményhez is.

A kilátogató családoknak is kínáltak programokat

A napi program pillanatai között nemcsak a bográcsok alá gyújtottak be a versenyző csapatok, hanem koncertek és ünnepélyes díjátadó is színesítették a látni, hallani valókat. Érem és kupa bősége jellemezte a Baracsi Sportegyesület idei eredményességét. Az ünnepélyes átadón a női felnőtt csapat a második helyezést érte el. Az U19-es csapat a másodosztályban sorozatban már a 4. bajnoki címét szerezte. FairPlay kupában 3. helyezést értek el. A felnőtt csapat ismét a dobogón végzett, harmadik helyezéssel. FairPlay kupában az első helyen fejezték be. A Fejér vármegyei kupában másodikként ünnepelhettek. Az öregfiúk csapata a tavaszi veretlenségükkel a második helyet szerezték meg. FairPlay kupában szintén az első helyen végeztek. A részletekről külön írásunkban számolunk majd be.

A tűzhöz is érteni kell egy versenyen

A program folytatásában délután öt órára elkészültek a remek halételek is. A zsűri értékelése szerint első helyezett lett az Idén nyerünk nevű csapat. Másodikként állhatott dobogóra az Ifjú szív formáció, akik az Ifjúság utca és a Szív utca kooperációjából állt össze. Harmadikként futott be a Kovász suli együttese.

A halászléfőző verseny győztesei: Kovász suli 3., Idén nyerünk 1., Ifjú szív 2. helyezés

A díjkiosztót követően újabb koncert és hatalmas buli zárta a baracsiak idei halászléfőző versenyét. A nap folyamén a P. E. N. É. S. Z. zenekar, az Uniqe és a Kozmix kiskoncert-showja szórakoztatta a közönséget.