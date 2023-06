A csütörtöki interaktív esemény során a gondozottak a táncosokká válhattak, ugyanis a tánciskola három tehetséges tagja nem csak bemutatót tartott, hanem meg is tanította az előadott koreográfiát a lelkes jószolisoknak. Zsorda Erik, a Zoltán Erika Tánciskola dunaújvárosi csoportjának vezetője elmondta, már 14 éves kora óta, azaz több mint 10 éve vesz részt a Jószolgálati Otthon által szervezett önkéntesprogramon, ahova minden alkalommal nagy örömmel jár vissza. Csakúgy, mint minden évben, a táncosok most is remek hangulatot varázsoltak, ugyanis ez alkalommal a nemrég tartott évzáró gálájukon előadott finálétáncukat hozták el a közönség számára. Az ellátottak már a táncos bemutatót is nagyon élvezték, de az előadást követő táncóra szintén elsöprő sikert aratott.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A táncos programok ezzel nem értek véget: június 19-én, hétfőn a gondozottak Délczeg Zsófival és csapatával vehetnek majd részt egy hangulatos zumbaórán, június 21-én, szerdán pedig a No Controll Dance tart bemutatót a Jószoliban.