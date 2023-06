Az ünnepség az elnökség 19 tagjának köszöntésével kezdődött. Az elnökségben többek között helyet foglalt Süli János, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, országgyűlési képviselő, dr. András István, az egyetem rektora, Pölöskei Gáborné, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkár-helyettese, dr. Mészáros Lajos, országgyűlési képviselő, dr. Simon László, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal főispánja, Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere, Benkó Marcell, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány főigazgatója, dr. Palotás Béla, a Dunaújvárosi Egyetem Professor Emeritusa, valamint dr. Móger Róbert, az ISD Dunaferr Zrt. HR és kormányzati kapcsolatok igazgatója, és a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány fejlesztési igazgatója.

Fotó: Laczkó Izabella

A diplomaátadó ünnepséget dr. András István rektor nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, idén 258 hallgató tett sikeres záróvizsgát, közülük 95 fő kiváló, 132 fő jó, 31 fő pedig közepes minősítést szerzett, valamint 4 külföldi, és 13 magyar hallgató vehetett át kitüntetéses oklevelet. Beszédében megemlítette nem csak a hallgatóknak, de mindenkinek egy nehéz, kihívásokkal teli időszakot kellett átvészelnie, de az egyetemisták így is helytálltak, és az akadályok ellenére is eredményesen zárták tanulmányaikat. Kiemelte emellett az intézmény 2023-as vívmányait, az oktatási, valamint kutatás-fejlesztési-innovációs területen megjelent újdonságokat, valamint az egyetem jövőbeli céljait is, amelyek között szerepel a technikum hazai és nemzetközi szintű elismerése, valamint az egyetem főépületének felújítása is.

A köszöntőbeszédet követően a Móricz Zsigmond Általános Iskola kórusának előadása következett, Fazekas Andrea vezénylésével, majd Süli János, országgyűlési képviselő is üdvözölte a jelenlévőket. Beszédében elmondta, milyen fontos, hogy ebben a bizonytalan, gyorsan változó világban olyan alkalmazkodásra képes emberekre van szükség, mint a DUE hallgatói, végzősei.

Fotó: Laczkó Izabella

Ezután következett a fogadalomtétel, majd pedig a diplomák átadása, melyeket a rektor, és az intézetigazgatók nyújtottak át a végzős hallgatóknak. Ezt követően köszöntötték a kiemelt ösztöndíjban részesült sportolókat, és átadták a Dunaújvárosi Egyetemért díjat, amelyet Pölöskei Gáborné, szakképzésért és felnőttoktatásért felelős helyettes államtitkár kapta, aki szintén szólt a végzős hallgatókhoz. Elmondta, a végzős egyetemisták számára most életük egyik legizgalmasabb korszaka kezdődik, hiszen belépnek a munka világába. Tanulmányaik azonban ezzel nem érnek véget, hiszen a rapid fejlődés, változás hatására naprakészen kell majd tartaniuk tudásukat.