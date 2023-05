A Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikumának 9 tanulója és 2 kísérő oktatója a közelmúltban Írország fővárosába Dublinba utazhatott az Erasmus mobilitás projekt keretein belül. A 9 fős csapat (Mátyás Karolina Margó, Antal Balázs Boros László Ádám, Mókos Gergő, Nagy Tamás, Szabó Vanda, Szucsány Ármin, Bónus Bianka, Bolvári Bence) a kint szerzett tapasztalatai és élményeit adta elő. Felkészítő tanárok: Szabóné Papp Krisztina és Filarszkyné Tolnai Ágnes.

Az Erasmus mobilitásnak köszönhetően a Bánkis diákok egy másik csapata szintén kiutazási lehetőséget kapott Máltára, hogy ott nyelvtudásuk mellett a környezetvédelemmel és környezettudatossággal kapcsolatos ismereteiket bővíthessék. A csoport képviseletében 3 diák, Kamondy Dominik, Juhász Zsombor és Pintér Ádám meséltek máltai élményeikről, felkészítő tanáraik, Bartal Orsolya és Biliczki Gabriella támogatásával.

Forrás: uniduna.hu

Utolsó előadóként Prabal Shetty, harmadéves indiai kommunikáció és médiatudomány szakos hallgató mesélt szülőotthonáról, Indiáról, „Discovering the hidden gems of India” címmel. Előadásában rengeteg érdekességet osztott meg hazája gazdag kultúrájáról, az országában beszélt nyelvekről, India gasztronómiáról, tájairól, és megtudhattuk többek között, hogy Indiában a krikett mellett számos más sportág is népszerű, valamint a közoktatásban a testnevelés részét képezi a jóga.