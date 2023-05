A Szalamander ezúttal is kiegészült a DUE vezetésével, az intézmény munkatársaival, a Bánki középiskola képviselővel, valamint fénykígyót kísérő diákokkal, szülőkkel és városi polgárokkal is. A fénykígyó a rendőrség és a helyi polgárőrök biztosítása mellett haladt végig a Dózsa György úton a Városháza térig, ahol Pintér Tamás köszöntötte a valétálókat.

A polgármester arra biztatta a végzősöket, hogy a diplomájuk megszerzése után bátran kerekedjenek fel, lássanak világot. Hasznosítsák, gyarapítsák az egyetemen megszerzett tudásukat, azonban soha ne feledjék el, hogy Dunaújváros mindig visszavárja őket. A végzősök nevében Bagoly Zoltán, a Valéta Biztottság Elnöke búcsúzott:

- Bár a Covid járványhelyzet miatt nagyon nehezen indultak tanulmányaink, mégis úgy érzem, hogy megtettünk minden tőlünk telhetőt. Az egyetemtől kényszerűen távol töltött féléveink számos olyan olyan lehetőségtől és tapasztalatszerzéstől fosztottak meg minket, amelyek hiányát megéreztük. Mégsem féltünk, mert tudtuk, hogy tanáraink és firmáink mindenben mellettünk állnak és segítenek a problémák leküzdésében. A valétálók nevében köszönjük a Dunaújvárosi Egyetemnek és a városnak, hogy ennyi szép emléket, tudást, szerelmet adott nekünk az itt töltött időszak. A menet városházától a Vasmű úton, majd a Kossuth Lajos utcán folytatta útját, vissza egyetem főépületéhez. A közös séta során többször is felcsendültek az ősi, selmeci akadémia szakjainak és az utódszakok himnuszai is. Az Alma Maternél dr. András István rektor szólt a felsorakozott valétálókhoz. Beszédében hangsúlyozta, a hagyományos selmeci értékek egyik legfontosabb pillére a bajtársiasság. - A valétálók erejét a közösségépítés és az összetartozás adja. Biztos vagyok abban, hogy Önök évek múltán is meg tudják majd szólítani egymást, ha bánatuk, ha örömük van. Önök már tagjai a Dunaújvárosi Egyetem közösségének és bízom abban, hogy olyan szövetségben leszünk a jövőben is, mint amelynek szép példája a ma esti esemény is. Hatalmas változások zajlanak jelenleg is a világban. Amire van hatásunk, azt próbáljuk alakítani, amire nincs, ott pedig véleményt formálunk. Önöknek a következő évekre, évtizedekre alapvető ráhatásuk lesz. Azt kívánom, hogy ezt a ráhatást ne egyénenként próbálják meg megtenni, hanem együtt, többen, kisebb-nagyobb közösségekben. Értékeinket a jövőben is megőrizzük, a bajtársiasságot felvállaljuk és mindenkor szívesen látjuk Önöket a Dunaújvárosi Egyetemen a jövőben is - fogalmazott a DUE rektora.