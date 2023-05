„Kedves Honfitársunk, Városi és Pentelei Polgártársak, Lokálpatrióták, Érdeklődő Követőink, Kedves Barátaink! Örömmel tapasztaljuk, hogy ez a műfaj egyre inkább reneszánszát éli és ennek jegyében évtizedes gyakorlatunk folytatásaként kiemelt szerepet vállalunk továbbra is az évszázadok alatt örökül hagyott helyi házi italkészítés és konyhaművészet közkinccsé tételében. A Pentele Baráti Kör egyesület ezúttal is meghirdeti a városi körülmények között is remekül teljesíthető gazda és gazdasszony vetélkedőinket” – áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott meghívóban. Az esemény a Pentele Klubházban lesz.

Mintaleadás, -benyújtás

A borversenyre 7 deciliter helyi fehér- és vörösbort kell benyújtani május 16. (kedd) és május 17-én (szerda), 17-19 óra között. Érdeklődni lehet telefonon Gulyás Győzőnél a 06 (70) 211-4476-os számon. A pálinka versenyre 2 deciliter párlatot kell leadni május 16-án és május 17-én, 17-19 óra között. Érdeklődni Gulyás Győzőnél a 06 (70) 211-4476-os telefonszámon lehet. Füstölt áru és hústöltelékből 20-20 dekagrammot május 16-án és május 17-én, 17-19 óra között kell leadni. Érdeklődni lehet Matlag Attilánál a 06 (20) 582-4676-os telefonszámon. A fenti kategóriákban a zsűri május 18-án (csütörtökön) 15 órakor értékel. A minden kiírt kategóriára kiterjedő, összevont eredményhirdetés 2023. június 10-én (szombaton) 17 órakor lesz.

Édes és sós süteményből, fél-fél tepsit kell leadni június 10-én 10-12 óra között. Érdeklődni Kemény Lajosné Borinál lehet a 06 (25) 400-677-es telefonszámon. Mindkét sütemény kategóriában a zsűri 13 órától értékel. Az eredményhirdetés június 10-én 17 órakor lesz.

A verseny díjazása

Minden kategóriában az első helyezett tárgyjutalmat, az első három helyezett oklevelet kap. A Pentele Klubházban az összevont kiértékelés, ünnepélyes eredményhirdetés és díjazás után kezdődik a zenés-táncos batyus bál. Helyfoglalás Sebőné Hajnal Margitnál lehetséges a 06 (70) 225-5665-ös telefonszámon.