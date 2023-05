A Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézményében május 11-én délelőtt rendezték meg a hagyományosnak számító sportágválasztót. Az iskola igazgatója, Farkas Márta invitálta lapunkat az eseményre.

Összesen nyolc állomáson ismerkedhettek a diákok a különböző sportokkal. Jelen voltak a kajak-kenu, jégkorong, zumba, karate, lábtoll, thai box és a jiu jitsu képviselői is. Minden állomáson a bemutatók mellett a sportág kipróbálására is lehetőség volt, hogy aktív tapasztalást, igazi sportélményt kapjanak a gyerekek. A program szervezője ezúttal is az ötletadó Tóth Adrienn tanítónő volt.