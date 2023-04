A történtekről a lépcsőházban élő olvasónk számolt be lapunknak pénteken délelőtt, aki elmondta, váratlanul érte a lakóközösséget a gázszolgáltatás szüneteltetése. Az érintett lakások többségénél a meleg vizet gázbojler biztosítja, valamint a főzéshez is gáztűzhelyet használnak. „Információink szerint, ahhoz, hogy újrainduljon a szolgáltatás fel kell újítani a lépcsőház gázvezetékeit, ám mindez az engedélyeztetési eljárást és kivitelezési munkálatokat tekintve akár 2-6 hónapot is igénybe vehet. Addig is tisztálkodni, főzni kell valahogy. Keressük a megoldásokat, ám mindez plusz anyagi terhet ró a lakókra. A jövő héten hétfőn délutánra lakógyűlést hívott össze a közös képviselő.” - mondta el olvasónk.