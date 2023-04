Az eldobált műanyag flakonok, cigarettás dobozok mellett egyesek illegális lerakóként használják a városi zöld sávokat. A napokban munkatársaink is útnak indultak és sajnos nem kellett sokáig kutakodniuk. A radari sportpályák mögött és a szivattyútelep közötti erdős területen, az út mellett lepakolva találtak többek között kiselejtezett, már oszlásnak indult ülőgarnitúrát, diszkréten a bozótosba rejtett mosdótálcát is. Sittből sincs hiány. A kiszakadt fekete zsákból kikandikál a törött csempe, az egyéb bontási törmelék. A Siklói út mellett haladva könnyen karácsonyi hangulatba kerülhetünk. A Duna-part felé letekintve több tucat elszáradt karácsonyfa hever halomba, anno az ünnep díszének szánt egykori tűlevesek egy részén még ma is ott van a csomagolóháló.

Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő

A nem éppen szívderítő látványt nyújtó tájdekorációt festékes vödrök és további törmelékhalmok és fémhulladékok gazdagítják. Sajnos, nem egyedi példákról van szó. Az illetékes hivatalok, önkormányzatok, valamint a természet- és környezetvédelemért felelős szakemberek szélmalomharcot folytatnak az illegális hulladéklerakás ellen. E munkát segíthetik a polgárok, ha valahol illegális hulladéklerakót találnak. Erre szolgál a mobiltelefonokra letölthető Hulladékradar applikáció, amelyen keresztül bejelenthetők a környezetet elcsúfító, szennyező, illegálisan elhelyezett hulladéklerakatok, akár településen belül, akár külterületen.

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által üzemeltetett rendszer alkalmas arra, hogy fotókkal és egyéb, a hulladék fajtájára és mennyiségére, valamint megközelíthetőségére vonatkozó információk megadásával a területileg illetékes hatóság tudomást szerezzen az illegális hulladéklerakásokról, ezáltal intézkedni tudjon annak felszámolásáról a környezet megtisztítása érdekében.