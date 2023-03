A tájékoztató apropóját az adta, hogy Magyarország Kormánya 59 millió forint többletforrást biztosít Dunaújváros önkormányzatának arra, hogy meg tudja valósítani a Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztését. Ezzel a beruházással kapcsolatban fontos megemlíteni – ami a sajtótájékoztatón el is hangzott, hogy annak létrejötte az előző fideszes városvezetők érdeme, hiszen 2018-ban még ők nyújtották be és nyerték el a pályázatot, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 860 millió forintos támogatásával valósul meg.

Dr. Molnár Krisztián emlékeztetett, hogy egy 2018-as projektről van szó, de a jelenlegi városvezetés csak most jutott el az érdemi kivitelezésig, eddig csak a többletforrás igénylés tekintetében „jeles­kedtek”. Mint mondta, ezt a többletforrást dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő hathatós közbenjárásának köszönhetően Magyarország Kormánya a csütörtöki nappal biztosította. A vármegyei közgyűlési elnök megköszönte a kormánynak a támogatást, majd azt is hozzátette, hogy ennyit arról, hogy ellenzéki vezetésű városok nem kapnak állami támogatást, és a kiéheztetésük folyik.

Dr. Mészáros Lajos is megköszönte a kormányzati támogatást, amellyel biztossá vált, hogy a teljes beruházás megvalósulhat a Kandó Kálmán téren. Elmondta, hogy a projekt keretében a műszakilag és forgalomtechnikailag is leromlott állapotú Kandó Kálmán tér kerékpáros-barát lesz, és forgalomcsillapító közlekedésbiztonsági fejlesztése valósul meg általa, de megújulnak a közművek, a közvilágítás is.