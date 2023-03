Azt, hogy a természet részei vagyunk, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a csillagászati tavasz beköszöntével mintha az emberi lélek is újjáéledne. Minta a téli álomból, a rettenetesen rövid nappalok szorításából egyszer csak felriadna, felszabadulna, és már nem csak azért látná más színben a világot, mert a rügyek is kifakadnak, és virágdíszbe öltöznek az utca fái, bokrai. A napsütéstől mintha minden egy kicsit szebb, és talán jobb is lenne. Nem véletlen, és nagyon találó vele kapcsolatban a megújuló energiaforrás kifejezés. És nem csak a szó szoros értelmében. Ettől a forrástól valóban minden megújul.