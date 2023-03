Egy újabb rendezvénnyel folytatta a közéleti eseménysorozatát a Jövő Új-Városáért Egyesület csütörtökön délután az egyetem egyik nagyelőadójában. Ezúttal egy nemzetgazdasági szempontból is igen jelentős témakör volt a találkozó középpontjában, mégpedig a V0 teherforgalmi vasútvonal nyomvonalának fejlesztése. A tervezett beruházás érinti városunkat, sőt fontos stratégiai előrelépést jelent a térségnek is.

A rendezvényen jelen volt többek között dr. Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke, dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője, valamint Varga Gábor, a szomszédos választókerület országgyűlési képviselője is. Elsőként Bükki Miklós, az egyesület elnöke köszöntötte az érdeklődőket. Mint mondta, szervezetük kiemelten támogatja, szorgalmazza a program megvalósulását, a mostani rendezvényük célja pedig éppen az volt, hogy hiteles és aktuális információkat hallhassanak olyan előadóktól, akik már régóta részt vesznek a tervezési és előkészítő munkálatokban.

Végh Krisztina, a Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet tanúsítási igazgatója arról beszélt egyebek között, hogy intézetük elsősorban a vasúti minősítéssel foglalkozik, vizsgálva a hazai előírások és az európai szabványok, irányelvek szerinti megfelelőséget. Kitért a nemzetközi helyzetképre is, kiemelve azt, hogy a közlekedés tekintetében igen magas a kőolajfüggőség. Környezetvédelmi szempontból a zöldhidrogén-alapú energiafelhasználás irányába mutat a jövőkép.

Aranyosi Zoltán a műszaki ellenőrzésekkel és tanácsadással foglalkozó MHV Cosinus – Mérnöki Kft. képviseletében arról szólt, hogy milyen főbb munkálatok szükségesek a dunaújvárosi vasútállomás fejlesztéséhez.

A V0-s teherforgalmi vasútvonal nyomvonalfejlesztésének részleteiről dr. Mosóczi László, a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület elnöke beszélt a jelenlévőknek. Mint mondta, az Országos Vasúti Árufuvarozási Koncepció alapján kezdték meg az előkészületi munkákat. Kormányzati szándék, hogy növeljék a vasúti forgalmat. Ennek egyik legfőbb oka, hogy csökkentsék a káros­anyag-kibocsátást, amelynek mintegy 25 százalékát a közlekedés teszi ki. Nemzetközi szinten is növelni kívánják Magyarország összekötő szerepét is, hogy egyfajta logisztikai elosztó központ legyen Európában (nyugati–keleti korridorként). A nyomvonalfejlesztéssel tehermentesíteni szeretnék a fővárost is.

Mindezen szempontokat szolgálja az új nyomvonal, amely Záhonytól Hegyeshalomig teremtene meg egy versenyképes vasúti teherszállítási nyomvonalat. Az elnök vázolta, kétvágányú, villamosított pálya épülne, amely legalább 740 méter hosszú tehervonatok közlekedését tudja biztosítani, akár 120 km/órás sebességgel. Ezt részben új pályák építésével, részben pedig a jelenleg nem használatos szakaszok felújításával valósítanák meg. Azt is figyelembe vették a tervezésnél, hogy körirányú közlekedésre is lehetőség legyen, és hogy minél több ipari parkot, gazdasági szempontból jelentős területet is érintsen. Az egységes nyomvonalhoz szükség lesz egy új vasúti hídra is a Duna felett, ez pedig a tervezet alapján éppen Dunaújváros északi részén lenne.

Mosóczi László azt is mondta, a koncepció megvan, a következő lépésként megbízást adnak most a szükséges környezetvédelmi hatástanulmány elkészítésére (ennek ideje egy év).