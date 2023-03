Nagy sikerrel rendezte meg közösen a Dunaújvárosi Acélbikák és a Jövő Új-Városáért Egyesület ­(JUVE) a szezonzáró Jégfény Party-t múlt szombaton.

A szabadkorizás eddig is népszerű volt a fiatalok körében, ám most a szokottnál jóval többen látogattak ki a jégcsarnokba, körülbelül háromszázan vettek részt a programon. DJ-kel és a kereskedelmi tévécsatorna bizonyos műsorából ismert személyekkel igyekeztek még élménydúsabbá tenni a korizók számára az estet, amely jótékonysági célt is szolgált: a szervezők a bevétel egy részét a Jószolgálati Otthonnak ajánlották fel.

A pénzbeli adományt és az erről szóló emléklapot szerdán délután személyesen vitte el Bóna Tibor és Zemankó Zoltán a JUVE képviseletében, illetve Azari Zsolt, a jégkorongozók klubmenedzsere.