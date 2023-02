Segítségére az ott dolgozók siettek, mentőt hívtak s közben követték a telefonos utasításokat. A férfi ekkor már nem lélegzett. Az életmentők perceken belül megérkeztek a helyszínre, ahol neki is láttak az újraélesztésnek. Eközben azonban az egyik mentőápoló lett rosszul: hirtelen erős hasi fájdalmat érzett.

Közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat megírta, az elhivatott életmentő a szűnni nem akaró fájdalom ellenére is tovább folytatta az életmentést, amihez néhány perc múlva egy esetkocsi személyzete is csatlakozott. A férfi életéért vívott elszánt küzdelem végül sikerre vezetett és a mentők stabil állapotban szállíthatták kórházba a beteget, ahol a kitartó mentőápolót is rögtön megvizsgálták, majd azonnal meg is kezdték orvosi ellátását.