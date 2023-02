Az iskolakezdés előtt álló gyermekek valamint a szüleik számára tartottak iskolanyitogató rendezvényt a dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskolában. A programsorozat pénteki nyitó eseményén rengetegen vettek részt. Az érdeklődők megismerhették, milyen lehetőségeket kínál az intézmény.

A nyílt nap első felében az iskola tagozatai mutatkoztak be az apróságoknak és szüleiknek. A diákok játékos előadáson keresztül mutatták meg, miről is szólnak az intézményben induló tagozatok. Az angoltagozat játékos előadásukkal, angol nyelvű műsorukkal hozták meg a kedvet a szak iránt. A kompetencia alapú német tagozat szintén egy szuper produkcióval ismertette tanulmányait, amelyben megcsillogtathatták tájékozottságukat a német nyelv világában, végül pedig az ÉKP tagozat mutatta meg tudását, ők furulyás előadással és néptánccal szórakoztatták a közönséget. A műsor végén az iskolába látogató gyerekek ajándékot is kaptak, megköszönve ezzel részvételüket.

Ajándékot adtak át a kicsiknek

Fotós: LI

Ezután az általános iskola a tornateremben látta vendégül a látogatóba érkezet kicsiket. Itt sportos programmal várták a leendő elsősöket, mialatt a felnőttek jobban megismerhették az intézményt és az ott folyó munkát. Az előadás után ugyanis a szülőket a munkaközösség tagjai kalauzolták az iskola folyosóin, ahol további információkkal látták el őket a beiratkozásról, iskolakezdésről. Emellett a felnőtteket az iskolanyitogató során nyitott ajtós tantermek várták, ezzel betekintést nyerhettek abba, hogy zajlik egy-egy óra. A nyílt-napi kavalkád márciusban tovább folytatódik.