Ezen a héten jelentették be, hogy a Dunaújváros kenyere akció következő kedvezményezettje a Vasvári Pál Általános Iskola, tehát minden egyes, a Széchenyi Pékség által sütött városkenyér megvásárlásával ötven forint gyarapítja az intézménynek szánt jótékonysági alapot. Gálosfai Tímea, a Vasvári iskola igazgatónője lapunknak elmondta, örömmel fogadták a lehetőséget, hiszen minden iskolának szüksége van arra, hogy a célkitűzéseinek megvalósításához anyagi támogatásban részesüljön. A terveiket a kollégákkal, az iskolai alapítvánnyal és a szülői szervezettel egyeztetve fogalmazzák meg. Így tűzték ki célul például azt, hogy egy szabadtéri tantermet alakítanak ki az udvaron. Az igazgatónő elmondta, ennek érdekében pályázatot nyújtottak be a Bethlen Gábor Alap kiírására, amelynek elbírálása még folyamatban van. Mivel ezzel legfeljebb 350 ezer forint támogatást lehet elnyerni, ezért a szabadtéri tanterem létrehozására fordítanák a Dunaújváros kenyere akció adományát is. Gálosfai Tímea vázolta, a tan­órák és a délutáni foglalkozások színtere lenne ez a kinti építmény. – Úgy vélem, meg kell felelni a modern kor kihívásainak, amelynek fontos része az élményalapú oktatás. Ha a szabadtéren, a friss levegőn sajátíthatja el az ismeret­anyagot a gyermek, vagy éppen ott rajzol, barkácsol, akkor sokkal több impulzus éri, motiváltabbá válik, mélyebb bevésődést tesz lehetővé, emellett a természet szeretetére is neveljük – mondta az igazgatónő. Az iskolai alapítvány és a szülői szervezet támogatását is élvezi ez az elképzelés, így ezt a projektet mindenképpen megvalósítják.

Az intézmény másik célkitűzése egy logikai park kialakítása. Mint azt az igazgatónő elmondta, a kollégák fogalmazták meg az igényt arra, hogy a már amortizálódott kültéri eszközök helyett szükség lenne olyan fejlesztésre, amellyel a diákok tartalmasabban tölthetik el az idejüket az udvaron. Ehhez találták ki a logikai parkot, amely a játékon és a szórakozáson kívül fejleszti a gyermekek alapkészségeit.

A megvalósítás érdekében jelentkeztek a Tesco Ön választ, mi segítünk elnevezésű adományozási programjára. A kiválasztási szakasz tavaly novemberben zárult, és a Vasvári továbbjutott a döntőbe, ahol aztán a vásárlók szavazatain múlik, hogy a körzet három döntős projektje közül melyiket mennyivel támogassa az áruházlánc. A legtöbb voksot kapó szervezet 400 ezer forintot kaphat a projektjének megvalósítására, a második helyezett 200, amíg a harmadik helyezett 100 ezer forintot. A szavazás február 11-ig tart: a vásárlás után járó zsetont a választott projekt vitrinjébe kell dobni. A mi körzetünk döntősei: a Volt Sárbogárdi Diákok az Alma Materért Alapítvány, amely a sárbogárdi gimnázium udvarán bővítené a közösségi teret; a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány, amely egy zenélő kézműves udvart alakítana ki; és a Vasváris Gyermekekért Alapítvány a már említett logikai parkkal. Gálosfai Tímea elmondta, több elemből állna ez a park, a lehetőségekhez mérten fejlesztenék, de a mostani pályázattal indítanák el a folyamatot. Nyilván a támogatási összeg nagysága határozza meg, hogy mit tudnak első körben megvalósítani, de a tervek között van poliball, oxo-játék rajztáblával, mókuskerék, láncos egyensúlyozó kötélhinta.

Az áruházlánc adományozási programjában február 11-ig szavazhatnak a támogatandó projektekről

Az igazgatónő arról is beszélt, hogy sportiskolaként az elért eredmények függvényében finanszírozást kapnak a Sportiskolák Országos Szövetségétől. A mostani támogatást már megkapta a Vasvári, amellyel egy tornaszobát alakítanak ki. – Már kinéztünk az épületen belül egy olyan helyiséget, amely alkalmas lesz a tornaszoba létrehozására. Felvettem a kapcsolatot Mátyás Gáborral, a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület ügyvezető elnökével, aki partnerként állt az ügyhöz, és szakosztályi együttműködés keretében segítenek például az aljzat kialakításában, de lesz bordásfal, védőháló, a radiátorokra pedig burkolat kerül – tette hozzá Gálosfai Tímea.